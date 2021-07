Tarantino lamenta no haberle dicho a Harvey Weinstein que parara

Lo cierto es que, sin Harvey Weinstein, sería imposible entender la carrera de Quentin Tarantino. Fue el todopoderoso productor de Miramax quien distribuyó Reservoir Dogs a partir de su memorable lanzamiento en Sundance, y desde entonces estuvo detrás de todas las películas del célebre realizador. La asociación concluyó con Los odiosos ocho debido al surgimiento de las graves acusaciones que impulsaron el MeToo y llevaron a Weinstein a los tribunales, siendo Érase una vez en Hollywood el primer film que Tarantino sacó adelante sin el controvertido productor. En octubre de 2017, Tarantino admitió que era consciente del historial de acoso sexual de Weinstein antes de las acusaciones.

Desde entonces, el director se ve obligado cada cierto tiempo a expresar sus pensamientos sobre el tema. Tarantino acaba de publicar la novela de Érase una vez en Hollywood, y mientras piensa cuál será su siguiente (y última, según se empeña en decir) película, ha acudido recientemente a una entrevista en The Joe Rogan Experience donde, sí, ha vuelto a salir el tema de Weinstein. “Sabía lo suficiente como para hacer más de lo que hice”, reveló. “Había algo más que los rumores habituales. Sabía que había hecho un par de cosas y me gustaría haber asumido la responsabilidad de lo que escuché. Si hubiera hecho lo que debía hacer entonces, habría tenido que dejar de trabajar con él”.

Con pesar, Tarantino se ha referido a Weinstein como una “figura paterna jodida” y ha recordado que su exnovia Mira Sorvino también sufrió el acoso del jefazo de Miramax. “Lo que hice fue pasar por encima de los incidentes. Cualquier cosa que diga sonaría a una excusa de mierda… lo achaqué a una imagen de la época de los 50/60, con el jefe persiguiendo a una secretaria alrededor del escritorio. Como si eso estuviera bien”. El director de Pulp Fiction, eso sí, asegura que él fue consciente del acoso sexual (o “avances no deseados”) al que sometía a las actrices, pero nunca de que este acoso derivara en violación.

“Ojalá hubiera hablado más con el tipo”, concluye. “Ojalá me hubiera sentado con él y hubiera tenido una conversación incómoda. ‘Harvey, no puedes hacer esto, lo vas a joder todo’. Tal vez su hermano Bob Weinstein lo hiciera, pero no creo que nadie hablara con él de ello. Y la cuestión es que todos los que estaban en su órbita lo sabían. Quizá no sabían nada de violaciones, pero habían oído cosas”.

