Sydney Sweeney no se arrepiente de 'Madame Web' por este motivo

En lo que llevamos de año Madame Web puede ser la película que mayor escarnio se ha granjeado. Más allá de la deficiente taquilla (no ha llegado a los 100 millones), las críticas han sido devastadoras y las redes sociales han sido bombardeadas por memes y chistes. Por no hablar de la hilarante actitud de Dakota Johnson como actriz protagonista, encarando un tour de prensa antológico donde dejaba claro ser consciente de que la película que había hecho no era muy buena. Autoconsciencia que por cierto comparte Sydney Sweeney como coprotagonista.

La actriz ejerció de anfitriona hace poco de Saturday Night Live, como había hecho la propia Johnson, y como Johnson aprovechó en su monólogo de apertura para lanzarle un dardo al film de S.J. Clarkson. “Me habéis visto en Euphoria y Cualquiera menos tú, pero definitivamente no en Madame Web”. Sin embargo, esto no implica que Sweeney se arrepienta de haber protagonizado Madame Web.

Acaba de explicarlo en una entrevista con GQ UK, abordando su faceta como productora y los beneficios que extrajo de Madame Web en el sentido de iniciar conversaciones con Sony. La major que, sí, gestiona un universo superheroico tan zarrapastroso como el que cobija Morbius y compañía, pero que sigue poseyendo un inmenso poder en Hollywood.

Un poder que Sweeney ha aprovechado para producir otras obras más valiosas que Madame Web. “Para mí esa película fue una primera piedra, lo que me permitió construir una relación con Sony. Sin haber hecho Madame Web no tendría relación con quienes toman las decisiones allí. Todo lo que hago en mi carrera no lo hago solo por la historia, sino por decisiones empresariales estratégicas. Gracias a eso pude vender Cualquiera menos tú. Pude conseguir Barbarella”. Cualquiera menos tú se estrenó antes que Madame Web: una comedia romántica con Sweeney y Glen Powell, que ha sido el primer éxito sorpresa del año.

En cuanto a Barbarella, se trata de una adaptación de los cómics de Jean-Claude Forest (ya llevados al cine en los 60 con Jane Fonda), que Sweeney lleva tiempo queriendo poner en pie: Edgar Wright fue contactado el año pasado para dirigirla. Sweeney, como productora, es consciente de que hay que ser estratégica con las elecciones de papeles, y muestra un admirable control de su carrera que pronto podría ser refrendado con Inmaculada: prometedor film de terror que llega a España el 26 de abril.

“La película es muy grande y hay mucha gente involucrada”, proseguía en torno a Madame Web. “Yo solo fui contratada como actriz, y me hizo feliz dar vida a un personaje que entusiasma a mis primos pequeños. No hay ningún resultado que pueda controlar en una película así, sobre todo cuando no soy productora. Te apuntas a lo que pase y te dejas llevar”.

