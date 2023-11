El remake de 'Barbarella' con Sydney Sweeney le echa el ojo a un director de los que nos gustan

Tras haber visto las tres entregas de su 'trilogía Cornetto' (Zombies Party, Arma fatal y Bienvenidos al fin del mundo), más el resto de su filmografía, está claro que Edgar Wright es uno de los directores más personales en el panorama actual del cine de género. Y también, por qué no decirlo, uno de los más cachondos. ¿Bastará eso para hacerle llevar a buen puerto el remake de Barbarella?

Pues es posible que lo sepamos en breve: según World of Reel (vía Film Stories), Wright negocia con Sony Pictures la posibilidad de dirigir la nueva versión de la aventurera espacial. La protagonista del filme sería Sydney Sweeney, más conocida como Cassie en Euphoria y Olivia en The White Lotus.

El director inglés ha declarado ya su afición por el filme original, dirigido en 1968 por Roger Vadim y con una Jane Fonda divinísima luciendo uniformes espaciales diseñados por Paco Rabanne. En caso de que Wright se haga cargo del remake, no solo tendrá que hacer frente a una agenda muy apretada, sino a las implicaciones del original, poco afortunadas en la era del Me Too.

Machismo en órbita y proyectos pendientes

Para empezar, Wright tiene bastantes proyectos en reserva esperando al fin de la huelga de actores para echar a andar. Entre ellos, el thriller The Chain y otra adaptación, en este caso de la novela de Stephen King Perseguido. La misma que, en 1987, llegó al cine en una versión muy infiel con un Arnold Schwarzenegger recauchutado.

Por otra parte, la Barbarella original ha pasado a la historia como un triunfo de la estética pop de los 60, pero no precisamente como un filme libre de machismo. La cinta de Vadim se quedó con el contenido sexy de los cómics de Jean-Claude Forest a costa de simplificar su historia y volver a la heroína más tonta que una mata de habas.

De hecho, Jane Fonda ha hablado repetidas veces de cómo protestó ante el productor Dino de Laurentiis para que este conservara el tono feminista de la historia, sin que este le hiciera el menor caso.

Aun así, tanto los tebeos como la película mantienen elementos (desde el striptease en gravedad cero de los créditos iniciales al ángel buenorro interpretado por John Phillip Law) que podrían dar mucho juego en la actualidad. ¿Serán Wright y Sweeney quienes reinstauren a la 'Venus del espacio' en la posición que le corresponde?

