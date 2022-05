Blake Lively debutará como directora con guion de Edgar Wright

El año pasado asistimos al debut de Blake Lively a la dirección. Es decir, a la de videoclips, siendo muy alabada la pieza que desarrolló para Taylor Swift y su tema I Bet You Think About Me (Taylor’s Version), extraído de su reedición de Red. El videoclip estuvo protagonizado por Miles Teller y aspiró a varios premios, demostrando que la inquietud de Lively por ponerse detrás de las cámaras estaba respaldada por un talento incipiente. Ahora Collider se hace eco de que su interés ha derivado en un proyecto muy prometedor, como es el largometraje Seconds, que adapta una novela gráfica de Bryan Lee O’Malley (creador de Scott Pilgrim) y cuyo guion acaba de firmar nada menos que Edgar Wright.

Hay que recordar, claro, que fue el mismo Wright quien en 2010 ya llevó la obra de O’Malley al cine, con la deslumbrante Scott Pilgrim contra el mundo. Ahora el responsable de Última noche en el Soho firma el libreto del que partirá Lively para su debut a la dirección, contando además con otro influyente padrino que ya estuvo involucrado en la película protagonizada por Michael Cera y Mary Elizabeth Winstead: Marc Platt, productor de Scott Pilgrim y otros triunfos como La La Land o El juicio de los 7 de Chicago. Todo esto ocurre mientras la propia Scott Pilgrim ya está experimentando otra adaptación al audiovisual, esta vez a cargo de Netflix y de Science SARU, productora de anime vinculada a Masaaki Yuasa y a films tan potentes como Night is Short, Walk on Girl.

Ciñéndonos a Seconds, la obra original nos presenta a Katie Clay, jefa de cocina en un restaurante precisamente llamado Seconds. Katie recibe el poder de arreglar errores del pasado apuntándolos en una libreta, comiéndose una seta y acto seguido quedándose dormida. Esta facultad permitirá que haga realidad sus sueños más salvajes, pero también le conducirá a una crisis existencial y, en último término, a poner en peligro la estabilidad del universo conocido. Lively trabaja en Seconds con el apoyo de Searchlight Pictures luego de haber despuntado como actriz en producciones como Gossip Girl o Infierno azul, y su debut a la dirección no ha confirmado por ahora ningún intérprete.

