Sydney Sweeney se ríe abiertamente del mayor batacazo de su carrera

Sydney Sweeney es una de las actrices del momento. Cualquiera menos tú, la comedia romántica que protagoniza junto a Glen Powell, se mantiene todavía en la cartelera mes y medio después de su estreno en España y saca músculo con las buenas cifras en taquilla. Sin embargo, no todo lo que ella toca se convierte en éxito, ya que la otra cara de la moneda es Madame Web.

La película no está alcanzando los números esperados y se mantiene en la línea de los fracasos más recientes de las películas de superhéroes. Ella lo sabe, y no dudó en bromear sobre el batacazo en su intervención en Saturday Night Live, de la NBC.

"Estoy muy feliz de estar aquí, mi nombre es Sydney Sweeney. Puede ser que me hayáis visto en Cualquiera menos tú o Euphoria, definitivamente no me visteis en Madame Web", así arrancaba el monólogo de la intérprete en el programa al que acudió como estrella invitada.

Fue un gesto que muchos espectadores consideraron valiente, ya que pocas veces se ve a un actor reírse de sus propios fracasos, aunque no estén directamente relacionados con su propia labor. El cine de superhéroes atraviesa una crisis muy profunda en los últimos años, y el largometraje más reciente de Marvel bajo el paraguas de Sony no ha conseguido ser una de las pocas excepciones, o al menos por el momento.

Madame Web nos presenta a una heroína interpretada por Dakota Johnson. Ni ella ni Sydney Sweeney han conseguido funcionar como reclamo para que los espectadores acudan al cine. El género de superhéroes está estancado y solo unos pocos casos recientes como las dos últimas películas animadas de Spider-Man han conseguido convertirse en éxitos.

A Sydney Sweeney no parece importarle el batacazo de su película más reciente. Ella se encuentra en un buen momento profesional, y prueba de ello fue que acudiera como invitada a Saturday Night Live. Protagonizó numerosos sketches, entre ellos uno junto a Glen Powell. Resulta anecdótico, ya que actúan como pareja, al igual que en Cualquiera menos tú. También aviva las llamas de los rumores sobre una supuesta relación entre ambos, aunque nunca se ha confirmado nada por el estilo.

"Mi prometido (Jonathan Davino) y yo produjimos la película juntos. Él estuvo presente en todo el rodaje, y quiero que sepan que él es el hombre de mis sueños y que seguimos juntos, más fuertes que nunca. Incluso vino esta noche para apoyarme. ¿Podemos darle un aplauso?", dijo Sydney Sweeney en su monólogo, aunque las cámaras apuntaron a Glen Powell para continuar con la broma.

