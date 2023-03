Sydney Sweeney, la mejor mecánica de coches: la sorprendente faceta de la actriz de 'Euphoria'

Tras se debut como actriz infantil a finales de 2009, Sydney Sweeney tendría que esperar una década para alcanzar la popularidad con series como El cuento de la criada, Heridas abiertas y Euphoria, así como por filmes como Érase una vez en... Hollywood y Los voyeurs. Su filmografía incrementaba paralelamente a sus trabajos para diversas marcas, después de convertirse en una verdadera influencer, con hasta 14,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Una red social donde la actriz ha dado a conocer sus facetas más sorprendentes, entre ellas la de mecánica de coches.

Una nueva acción publicitaria para la marca Ford ha servido para que muchos conozcan realmente la pasión de la actriz por el mundo de los automóviles, que en verdad lleva compartiendo con sus seguidores desde hace años.

"Si me conoces, ya sabes que siempre he tenido el sueño de restaurar un Ford Bronco clásico. ¡Ahora estoy trabajando con Ford para mostrar todo el trabajo que puse en ello!", ha señalado la estadounidense a través de las redes sociales. "Estoy muy orgullosa de cómo ha quedado. Si alguna otra chica está interesada en los coches, hazlo. Merece la pena".

De igual manera, su cuenta de Tik Tok, en la que cuenta con 1,5 millones de followers, se ha transformado en un repositorio de vídeos en los que incluir sus mejores momentos arreglando coches. Un amor por los automóviles que surgió de manera espontánea después de sacarse el carnet de conducir y verse obligada a cambiar una rueda a su madre, como parte del aprendizaje de ponerse al frente del volante.

"Cuando estaba aprendiendo a conducir, mi madre me hacía detenerme en el arcén y me decía que saliera", ha explicado Sweeney para ET. "Ella me decía: 'Ve a cambiar el neumático'. Y yo le contestaba: '¡Pero si el neumático está bien!'. Pero me hacía salir y cambiarlo. Por aquel entonces pensaba por qué diablos tenía que hacerlo, pero ahora aprecio esos momentos que han hecho que ame los automóviles. Sé cómo sentirme segura al volante y eso me ha permitido explorar en cómo reconstruirlos".

De hecho, Sweeney aprendió a conducir en el Ford F-100 de su bisabuelo en su ciudad natal, Spokane, Washington (EE UU). "Era una antigua camioneta agrícola", señala la actriz, quien encontraba así un acercamiento a los vehículos vintage. En la cuarentena, la actriz decidió buscar en casas de subastas un Ford Bronco que arreglar y ahora muestra el resultado final.

Pero, en realidad, la historia viene desde mucho más lejos, en conexión a su propia familia de mecánicos. "Siempre veía a mis primos y a mis tíos trabajando en los coches y quería ser capaz de hacerlo también. Creo que ver eso, y sentir la gratificación que supone cuando se estropea el coche y eres capaz de arreglarlo tú misma, fue lo genial para mí".

Esto ha llevado a la actriz a restaurar un Ford Bronco y compartirlo en sus redes sociales. Un trabajo para el que incluso estuvo preparándose en un taller en el Valle de San Fernando junto a Rod Emory, un gran amigo de la infancia de su padre. Un lugar donde aprendió a reemplazar las suspensiones y a arreglar un pestillo de capó, aunque también obligó a que cambiara una trasmisión manual a una automática, pese a su disgusto como gran enamorada de la conducción más pura.

Actualmente, la actriz tiene un Ford Mustang 1964 1/2, pero con algún que otro conflicto. "Mi Mustang no tiene dirección asistida, así que sudo la gota gorda cuando conduzco ese coche", confiesa la actriz de Euphoria, quien también hace campaña por la visibilidad de la mujer en un mundo predominantemente masculino. Un hecho que llevaba a dar una divertida respuesta cuando un reportero le preguntaba si estaría en un filme de Fast & Furious. "Prefiero comenzar mi propia franquicia de coches", señalaba esta.

Sweeney también incidía recientemente en su lucha contra la sexualización que la persigue desde su adolescencia y que le ha perseguido en su incursión en el mundo del cine y las series, demostrando que ella es más que un físico.

En estos momentos, la actriz está rodando una nueva romcom junto al actor Glen Powell (Top Gun: Maverick). Un proyecto para Sony del que aún se conocen pocos detalles, pero que sabemos que está siendo dirigido por Will Gluck (Rumores y mentiras, Con derecho a roce). Un filme donde no sabemos si tendrá que conducir, pero, de seguro, muchos ya esperan verla en esta tesitura.

"Solo sé que la película va a ser muy divertida. Es muy graciosa. Y ofrece amor, humor y sexo", confesaba Sweeney a ET. "Ofrece todas las cosas que hacen grande una película. Y queremos traer de vuelta las buenas comedias románticas con Will Gluck. Nos lo estamos pasando genial". Un título que aterrizará junto a su llegada a Marvel con Madame Web, y a otros proyectos como las películas Reality, de Tina Satter, y Americana, de Tony Tost.

