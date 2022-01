Sydney Sweeney ('Euphoria') habla del "estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla"

Sydney Sweeney es una de las actrices emergentes que ha aprovechado Euphoria como un sensacional escaparate de su talento. En el papel de Cassie, su arco argumental en la segunda temporada de la serie creada por Sam Levinson parece destinado al sufrimiento, no sin eso perder la oportunidad de plantear escenas altamente hilarantes y oportunidades para lucir los looks más barrocos e imposibles de cualquier instituto.

Aunque la serie de HBO está siendo su gran trampolín profesional, la actriz de 25 años lleva desde los 12 poniéndose delante de las cámaras. Ha sido en el último lustro, a partir de sus papeles recurrentes en series como El cuento de la criada y Heridas abiertas, cuando Sweeney ha conseguido mayor relevancia. El inicio de su andadura en Euphoria coincidió con una breve aparición en Érase una vez en Hollywood interpretando a una de las integrantes de la familia Manson para Quentin Tarantino.

En una entrevista reciente para The Independent, Sydney Sweeney asegura que su trabajo en Euphoria interpretando a Cassie es el que más orgullosa le hace sentir, a la vez que lamenta los prejuicios que pueden llevar a pasarlo por alto frente a otros roles más celebrados como el que interpretó en The White Lotus, la otra serie de HBO donde hemos podido verla recientemente.

"Con The White Lotus sentí que por fin se reconocía el duro trabajo que he estado haciendo”, señala la actriz. “Es algo que me ha molestado durante mucho tiempo. Estoy muy orgullosa de mi trabajo en Euphoria, creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudo. Cuando hice The White Lotus, de repente los críticos comenzaron a prestarme atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo les decía: '¿Es que no viste esto mismo en Euphoria? ¿No lo viste en El cuento de la criada?".

Sweeney llega a afirmar que percibe "un estigma contra las actrices que se desnudan en la pantalla”. Según la intérprete, esa discriminación se nota “cuando un chico tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo sigue ganando premios y recibiendo elogios, pero cuando lo hace una chica es completamente diferente".

Los desnudos en 'Euphoria'

De hecho, Sweeney tuvo que sufrir durante la primera temporada de Euphoria que las capturas de pantalla de sus desnudos e imágenes más reveladoras corrieran como la pólvora por internet. Incluso etiquetando a su hermano pequeño. "Aquello fue lo más hiriente que nadie pudo hacer", lamenta. "Lo que hago en mi trabajo está completamente separado de mi familia. Mi personaje está completamente separado de mí. Es muy irrespetuoso y me angustia".

Una explotación de su cuerpo que contrasta con lo cómoda que se siente la actriz haciendo la serie, donde cuenta con los coordinadores de intimidad que HBO hizo obligatorios a partir de 2018 en todas sus producciones con escenas sexuales o románticas. Sweeney no ha experimentado ningún problema con sus escenas más expuestas en Euphoria, e incluso tuvo libertad para eliminar algunos desnudos de su personaje.

“Sam [Levinson] es fabuloso,” afirma. "Había unas escenas en las que Cassie tenía que aparecer sin camiseta y le dije que no pensaba que fuera necesario que estuviera en topless. Me dijo: 'Ok, no las necesitamos'. Nunca sentí que Sam me estuviera obligando a nada o forzando meter una escena de desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacer algo, no me obligaba".

