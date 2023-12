Steven Spielberg se involucra en la grabación de testimonios sobre los atentados de Hamás en Israel

En 1994, solo un año después de triunfar con La lista de Schindler en todo el mundo, Steven Spielberg encontró otra forma de seguir preservando la memoria del Holocausto. La Fundación Shoah nació así para recopilar los testimonios de supervivientes de la masacre nazi, creciendo poco a poco hasta ampliar su alcance hasta Israel. Su existencia no hubo de frenar, por lo demás, el hecho de que cuando en 2005 el mismo Spielberg estrenara Múnich la producción fuera duramente criticada por grupos pro-Israel, que incluso llegaron a tachar a Spielberg (teniendo ascendencia judía) de antisemitismo.

El caso es que la Fundación Shoah está de actualidad porque, según Jewish News, se va a a involucrar en la documentación de un episodio reciente: cuando el pasado 7 de octubre la organización terrorista Hamás cometió unos atentados devastadores, derivando en 1200 muertos y 240 rehenes. La represalia de Israel sobre la franja de Gaza no ha sido menos brutal, alargándose en las últimas semanas bombardeando a civiles palestinos y causando una conmoción internacional. Una de la que, aparentemente, la Fundación Shoah no va a hacerse eco en este caso.

La compañía de Spielberg pretende limitarse a documentar los atentados originarios, partiendo del testimonio de los supervivientes y uniéndolos en su base de datos a lo recopilado en torno al Holocausto. El director de West Side Story no participa directamente en esta actividad, aunque ya ha manifestado su apoyo: “Ambas iniciativas (la grabación de entrevistas con supervivientes de los ataques del 7 de octubre y la recopilación en curso de testimonios del Holocausto) buscan cumplir nuestra promesa a los supervivientes: que sus historias serán registradas y compartidas en el esfuerzo por preservar la historia y trabajar por un mundo sin antisemitismo u odio de cualquier tipo”, ha declarado el cineasta.

“Debemos permanecer unidos y firmes". Spielberg considera que el ataque de Hamás y la respuesta de Israel “han reabierto heridas históricas”. “Nunca imaginé que vería una barbarie tan indescriptible contra los judíos en mi vida”. Los testimonios grabados, en torno hasta a 130 entrevistas, quedarán accesibles para el público en el Archivo de Historia Visual que la Fundación Shoah tiene en Israel. Ya ha trascendido que uno de ellos será el de Shaylee Atary Winner.

Winner vivía en el kibbutz de Kfar Aza cuando su familia fue sorprendida por el ataque terrorista de Hamás. Su marido, el director de cine Yahav Winner, sacrificó su vida para que su pareja e hija pudieran escapar. “Por el testimonio del soldado que encontró el cuerpo de Yahav, ahora sé que Yahav fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. No sufrió. También sé que no solo bloqueó la ventana de nuestro dormitorio, sino que intentó cerrar la puerta. No huyó. Siguió intentando salvarnos. Ese era mi marido”, declaró al poco de confirmarse la muerte.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.