Confirmada la muerte de Yahav Winner, el cineasta israelí secuestrado por Hamás

Este 7 de octubre Hamás lanzó un ataque contra Israel, y minutos después el cineasta israelí Yahav Winner pasó a estar en paradero desconocido. Winner fue asaltado junto a su pareja y bebé de un mes en su casa del kibbutz de Kfar Aza, al sur del país. Los forcejeos de Winner contra los terroristas permitieron que su mujer Shaylee Atary y el bebé escaparan para ser rescatados por el ejército israelí tras un día escondidos sin comida ni agua. Luego se denunció su desaparición.

Atary también resulta ser cineasta, y de hecho estuvo presente en el Festival de San Sebastián presentando su corto Single Light dentro de la sección Zabaltegi-Tabakalera. Días después de lo ocurrido declaró: “Realmente espero que esté secuestrado en Gaza en estos momentos. Sé que no es una gran esperanza, pero cuando pienso en la cantidad de tiempo que ha pasado desde el bombardeo... es demasiado. Así que espero que esté secuestrado”. Finalmente, la productora Go2Films ha confirmado al Hollywood Reporter la muerte de Winner.

“Go2Films comparte con inmenso dolor la devastadora noticia de que nuestro querido cineasta, Yahav Winner, fue encontrado muerto en Kfar Aza ayer por la tarde, después de tres días en los que se le dio por desaparecido”, cuentan desde la compañía. “La pérdida de Yahav ha dejado un vacío imborrable en nuestros corazones, y hacemos llegar nuestro más sentido pésame a Shaylee Atary, su esposa, su familia, sus amigos y todos los que se sintieron tocados por su arte y su espíritu”.

Atary ya ha hablado con los medios, lamentando evidentemente la noticia pero celebrando la valentía de su marido a la hora de protegerle a ella y a la hija de ambos. “Por el testimonio del soldado que encontró el cuerpo de Yahav, ahora sé que Yahav fue asesinado de un solo disparo en la cabeza. No sufrió. También sé que no solo bloqueó la ventana de nuestro dormitorio, sino que intentó cerrar la puerta. No huyó. Siguió intentando salvarnos. Ese era mi marido”.

Winner había trabajado como actor en varios cortos (The Plan, Night Out) antes de producir uno de Atary (Neurim, que se proyectó en Cannes dentro de la sección Cinefondation) y dar el salto a la dirección con The Boy. Este corto también tuvo un recorrido considerable, ganando el premio a Mejor fotografía en el Festival Internacional de Cine de Estudiantes de Tel Aviv hace escasos meses. La historia giraba en torno a un padre y un hijo que viven en un kibbutz cercano a la franja de Gaza, lidiando con el lanzamiento periódico de misiles.

“Tras esta tragedia nos consuela la idea de celebrar la vida y la obra de Yahav”, prosiguen desde Go2Films. “El cortometraje de Yahav, The Boy, despliega una narración que arroja luz sobre la vida en Kfar Aza, el kibbutz donde se crio, y en otros muchos pueblos israelíes situados a lo largo de la frontera con Gaza. Estas comunidades han soportado el gran peso de las pérdidas durante los continuos ataques”.

