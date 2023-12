Poco antes de morir, Leah Adler demostró tener calado a su hijo Steven Spielberg cuando este le consultó su idea para una película autobiográfica: “Has incluido fragmentos de tu vida en todo lo que has hecho, pero te sientes más seguro usando metáforas”, dijo la buena señora. Y añadió: “Es como si la historia real te diese miedo”.

Tras haber perdido a sus padres (Leah en 2017, Arnold en 2020), Spielberg parecía haberse quedado sin excusas y estrenaba Los Fabelman, su último filme, es una autobiografía en clave que relata los momentos más importantes de su adolescencia. Algo que puede parecer una novedad... hasta que recordamos que el cine del 'rey Midas de Hollywood' siempre ha sido cosa de padres, hijos y hermanos. Hoy celebramos su 77 cumpleaños haciendo un repaso por sus películas.

'Los Fabelman' (2022)

Como tantas otras, la historia familiar de Spielberg resulta dolorosa en su banalidad de clase media: no hay biografía suya que no recoja la tirantez entre una madre artista y un padre pragmático, salpimentada con mudanzas, antisemitismo cotidiano y adulterio. Ahora, el cineasta se sacude ese pasado de encima mediante un reparto encabezado por Paul Dano, Michelle Williams y Seth Rogen, más ese David Lynch cuyo cameo interpretando a John Ford resulta todo él una paradoja cósmica.

'E. T. el extraterrestre' (1982)

Antes de convertir en superestrella al amigo imaginario que le había acompañado durante el divorcio de sus padres, Spielberg había planeado un filme autobiográfico titulado Growing Up, el cual se fue a la porra cuando el fracaso de 1941 hizo peligrar su carrera. Rodando En busca del arca perdida, sin embargo, el director y la guionista Melissa Mathison pensaron en mezclar aquella idea con elementos de Night Skies, otro proyecto nonato del que ya había surgido Encuentros en la tercera fase.

'Hook' (1991)

Tras la muerte de Robin Williams, Spielberg trató de revisar esta película, pero no pudo terminar de verla. Algo debido en parte al dolor por su amigo, pero también a que el filme le pareció una castaña: hortera, sentimental, demasiado largo y con esa Julia Roberts que se llevó mal con todo el mundo, Hook se llevó palos a granel aunque presente hallazgos muy valiosos durante su primer tercio, cuando describe la relación de su Peter Pan madurito y amnésico con su mujer y sus hijos.

'El color púrpura' (1985)

En su momento, esta película fue el proyecto más sorprendente de Spielberg. No solo por su reparto afroamericano, sino también porque su trama (basada en la novela de Alice Walker) empieza con el relato en off de una violación incestuosa para después ir a más en las truculencias. Bajo la sombra de un patriarcado asfixiante, la familia en la que entra a su pesar Cellie (Whoopie Goldberg) se las apaña muy bien para amargarse la vida, por mucho que el racismo también haga lo suyo.

'Atrápame si puedes' (2002)

Como suele suceder con los presuntos espíritus libres, Frank Abagnale Jr. (Leonardo DiCaprio) solo es así en apariencia: este timador capaz de vender neveras en el Polo Norte lleva a cuestas la sombra de su padre (Christopher Walken, nominado al Oscar), una de esas personas cuyo fracaso les vuelve incapaces de tolerar la felicidad ajena. ¿Exageramos mucho al decir que Hanratty (el agente del FBI interpretado por Tom Hanks) acaba resultando un verdadero tutor para el antihéroe?

'El imperio del sol' (1987)

¿Qué hace falta para convertir a un inglesito muy pijo (Christian Bale, jovencísimo pero ya intenso) en uno de los escritores más misántropos del siglo XX? En su novela autobiográfica adaptada aquí por Spielberg, J. G. Ballard aconsejó encerrar al renacuajo en un campo de prisioneros japonés durante la II Guerra Mundial y obligarle a sobrevivir cobijándose bajo figuras paternas tan dudosas como el americano Basie (John Malkovich). Si luego te acaba firmando un Crash, no te quejes.

'West Side Story' (2021)

El único musical de Spielberg hasta la fecha (y uno de sus mayores desastres de taquilla) se tomó muy en serio acentuar las connotaciones sociales del original. Debido a ello, el libreto de Tony Kushner dispensa una mirada más comprensiva hacia ese Bernardo (David Álvarez) empeñado en mantener su fachada de ‘hombre de la casa’ frente a una ciudad que le ve como mano de obra barata, mientras su novia Anita (Ariana DeBose) le toca las narices al grito de “I like to be in America”.

'Encuentros en la tercera fase' (1977)

En apariencia, el filme más ‘de autor’ de Spielberg antes de su consagración ochentera retrata un itinerario espiritual. Pero resulta inevitable sentir afecto por las víctimas de esta iluminación: la madre del niño abducido (Melinda Dillon) y, sobre todo, esa Teri Garr progresivamente espantada conforme su esposo (Richard Dreyfuss) se convierte en una suerte de Jodorowsky que busca montañas sagradas en el puré de patata.

'Tiburón' (1975)

Adaptando el bestseller de Peter Benchley, Spielberg y el guionista Carl Gottlieb decidieron purgarlo de zarandajas y quedarse con lo que realmente molaba: el escualo. Esa decisión no solo ayudó a convertir al filme en fenómeno mundial (casi 500 millones de dólares en taquilla frente a nueve de presupuesto), sino que también le hizo un favor al sheriff Brody (Roy Scheider) liberándole de sus problemas de agresividad y de los cuernos con los que su señora le obsequiaba en la novela.

'La guerra de los mundos' (2005)

En manos de Spielberg, la invasión marciana ideada por H. G. Wells pasó de sátira antiimperialista a parábola sobre el 11-S y sus consecuencias. Y también, según sus palabras, a “la historia de un padre [Tom Cruise] que no ejerce y que tiene que ponerse al día”. Una tarea nada pequeña, porque este divorciado bandarra se ve obligado a hacerse cargo de sus chiquillos (Dakota Fanning y Justin Chatwin) mientras los trípodes lo dejan todo como un solar.

'Indiana Jones y la última cruzada' (1989)

George Lucas, siempre en su línea, estaba empeñado en centrar la tercera aventura de ‘Indy’ en el Grial y su simbología. Pero, menos mal, Spielberg se salió con la suya: el arqueólogo del látigo necesitaba un padre, y ese padre solo podía ser Sean Connery. Aunque se hizo de rogar (Harrison Ford y él solo se llevaban doce años), el escocés acabó pasándoselo pipa en el rodaje mientras la relación amor-odio entre los Jones se convertía en el elemento más memorable de la cinta.

'A. I. Inteligencia Artificial' (2001)

Será por la influencia de ese Kubrick que gustaba de llamar al proyecto “Pinocho”, o por la del relato original de Brian Aldiss: el caso es que esta película ofrece la visión más perversa de la familia que jamás ha entregado Spielberg. No tanto por los elementos fantásticos de la historia como por el espanto del androide protagonista (Haley Joel Osment, entonces el actor infantil de moda gracias a El sexto sentido) cuando descubre que, por lo que respecta a sus padres, está de más.

'Lincoln' (2012)

La primera colaboración entre Spielberg y Tony Kushner no aspiró a retratar solo al presidente más alabado de la historia de EE UU (un Daniel Day-Lewis camino del tercer Oscar), sino también a su muy atribulada parentela: una esposa con problemas mentales (Sally Field), un primogénito (Joseph Gordon-Levitt) con ganas de ir al frente para ganarse una reputación y un benjamín (Gulliver McGrath) que, por suerte para él, no se entera de la misa la media.

