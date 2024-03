'Star Wars': Hayden Christensen pensó que nunca sería Anakin Skywalker cuando esta estrella empezó a sonar para el papel

Las precuelas de Star Wars se encuentran en plena reivindicación. Ya sea porque ha pasado el suficiente tiempo, o porque lo que Disney ha hecho con la saga ha encontrado aún más detractores, hoy por hoy la opinión pública parece mucho más favorable hacia las tres películas que George Lucas le dedicó a rastrear el proceso por el que Anakin Skywalker se había convertido en Darth Vader. Y, con él, cómo la República se había convertido en el Imperio. La amenaza fantasma, El ataque de los clones y La venganza de los Sith ahora serían blockbusters valientes y lúcidos, pasando cada uno de sus elementos a ser revisado.

De esto se ha podido beneficiar Ahmed Best (vilipendiado por interpretar a través de motion capture a Jar Jar Binks) o Hayden Christensen (que experimentó un trato similar por encarnar a Anakin en dos de las tres películas). Hoy Christensen disfruta del arrullo del público, y de hecho ha vuelto a encarnar al personaje en las series de Obi-Wan Kenobi y Ahsoka. También ha participado en un extenso reportaje que ha publicado Empire en torno a la génesis de las precuelas, donde Christensen recuerda las dudas que tuvo frente al hecho de ser elegido como protagonista.

Antes del estreno de El ataque de los clones en 2002, hubo otro candidato más allá de Christensen. Al menos según informó la prensa de entonces: Lucas le había ofrecido el papel a nada menos que Leonardo DiCaprio. Luego de que Anakin fuera interpretado por Jake Lloyd en La amenaza fantasma, Star Wars necesitaba otro actor para la versión adulta, y DiCaprio podía ser una buena opción luego de haber alcanzado el estrellato con Titanic y protagonizar blockbusters como El hombre de la máscara de hierro. Christensen, un actor desconocido entonces, pensó que no había posibilidades de quitarle el papel.

“Me parecía demasiado grande. Entonces tenía 18 años y le pregunté a mi agente ‘¿hay algún otro papel para el que también estén haciendo un casting en este momento y para el que puedas presentarme? Porque Anakin parece inalcanzable’”, recuerda. Al final DiCaprio se descolgó del proyecto y Christensen obtuvo el papel, pero antes de eso tuvo que afrontar el hecho de que la estrella de Titanic podía quitarle el personaje.

“Eso confirmó mi idea de que el papel sería para otro actor. Durante todo el proceso de audición me dije a mí mismo, desde el primer día, que no iba a conseguir el papel. No era una posibilidad. Y creo que eso me ayudó, porque me liberó en muchos sentidos. Por eso me sorprendió que me lo dieran luego”. Las críticas que recibió por El ataque de los clones no fueron muy benignas, pero el tiempo ha puesto las cosas en su sitio.

