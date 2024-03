‘Star Trek 4’ será el final de la historia de Chris Pine, Zachary Quinto y compañía

A Star Trek le viene ocurriendo de un tiempo a esta parte algo similar a su hermana Star Wars: ambas franquicias siguen teniendo un buen estado de salud a nivel de productividad, pero esta se halla más ceñida al streaming que al cine. Si Star Wars lleva desde 2019 (con El ascenso de Skywalker) sin estrenar nueva película y acumulando proyectos cancelados, el caso de Star Trek es más lacerante si cabe porque su última entrega cinematográfica, Más allá, llegó a los cines en 2016. Hace ocho años ya. Eso sí, la franquicia impulsada por Gene Roddenberry en los 60 nunca ha tenido mejor rendimiento en la televisión.

Paramount+, antes llamada CBS, se ha consolidado como hogar de múltiples series de Star Trek que gustan a crítica y fandom: Discovery, Picard, Strange New Worlds… pero la major no se ha dado por vencida con el cine. Paramount lleva tiempo queriendo volver con una película, aunque no esté siendo fácil. En particular, la compañía se ha propuesto continuar Más allá (tercera entrega del reboot que inició J.J. Abrams en 2009), trayendo a su tripulación de la USS Enterprise de vuelta.

Es decir: Chris Pine como el capitán Kirk, Zachary Quinto como Spock, Zoe Saldaña como Uhura, Karl Urban como McCoy, Simon Pegg como Scotty y John Cho como Sulu. Estos intérpretes, junto al fallecido Anton Yelchin, protagonizaron las últimas películas de Star Trek, y ha costado lo indecible traerlos de vuelta. Ahora Variety se hace eco de que la cuarta entrega de esta continuidad acaba de conseguir un nuevo impulso, gracias al fichaje como guionista de Steve Yockey.

Yockey es conocido especialmente por ser el showrunner de The Flight Attendant, habiendo escrito antes otras series como Doom Patrol, Sobrenatural o la serie de Scream. La gran novedad que trae aparejada el fichaje de Yockey es que esta cuarta Star Trek va a ser concebida como el final de la historia iniciada por Abrams: esto es, que será la “despedida” del reparto que encabezan Pine y Quinto. Paramount vuelve a asociarse con Bad Robot para cuidarse de que esta intentona sea la definitiva, mientras en el horizonte se dibujan otras películas de Star Trek.

Al margen de lo que esperemos de la cuarta película y de la división televisiva, la vertiente cinematográfica de Star Trek sigue intentando definirse. Luego de que se planteara que Quentin Tarantino dirigiera una entrega (además de que fuera Matt Shakman de Bruja Escarlata y Visión quien fuera originalmente a hacerse cargo de Star Trek 4), hay hasta dos nuevas películas en marcha: una escrita por Kalinda Vázquez (que ya ha trabajado en Discovery) y otra pilotada por Seth Grahame-Smith como guionista y Toby Haynes como director.

