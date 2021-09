Spider-Man te deja KO: Tom Holland boxea como un profesional en este vídeo

Aunque muchos actores y actrices sueñen con ser parte del universo cinematográfico marvelita, ponerse las mallas de los héroes más emblemáticos de la Casa de las Ideas no es tarea fácil. Además de las expectativas de los fans y la presión que supone pertenecer a una saga como esta, están los duros entrenamientos a los que se someten las estrellas para estar a la altura de sus superpoderosos personajes.

Tom Holland, el benjamín de los vengadores y el bocazas oficial del MCU, puede ser el más joven del grupo pero no por eso se ha librado de sus ejercicios diarios para meterse en la piel de Peter Parker. Al fin y al cabo, la torpeza de Spider-Man nunca estuvo reñida con sus músculos.

Afortunadamente, Holland, curtido en el teatro musical desde muy pequeño, es un deportista nato y no le da pereza ponerse en forma para un papel, ya sea el de 'Spidey' o el de Nathan Drake en Uncharted.

ESPN Ringside ha recuperado ahora un vídeo de principios de julio en el que vemos al británico lucirse en el ring. Fue su entrenador de boxeo, Louis Chandler-Joseh, el que compartió la pelea en su día y el clip ha vuelto a sorprender ahora a los fans que desconocían la destreza del actor con los guantes.

Como vemos en las imágenes, Holland tiene intención, coordinación y habilidad de sobra para medirse a un boxeador.

Desatando el multiverso

Sin duda, toda esta destreza física le va a venir de perlas en Spider-Man: No Way Home, la tercera aventura arácnida en la que su Peter Parker desatará el multiverso con la ayuda del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Recordemos que el filme de Jon Watts contará con Jamie Foxx como Electro, Zendaya como MJ, Jacob Batalon como Ned Leeds, Marisa Tomei como la tía May o J.K. Simmons como J. Jonah Jameson.

La ansiada presencia en la superproducción de Tobey Maguire y Andrew Garfield, así como la de Kirsten Dunst, Emma Stone o Charlie Cox (Daredevil) sigue siendo todo un misterio.

