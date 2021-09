Tom Hardy se hace un lío intentando explicar a qué universo pertenece ‘Venom’

La mayor preocupación de los fans parece radicar en si en algún momento el Venom de Tom Hardy y el Spider-Man de Tom Holland se verán las caras, llevando a la pantalla una de las enemistades más célebres de las viñetas. En principio, no hay grandes problemas para que ocurra. Sony posee los derechos del trepamuros y de todos los personajes que le rodean, lo que no ha evitado que acceda a “compartirlo” con Marvel Studios para que Peter Parker pueda aparecer en el MCU de Disney, donde pronto protagonizará Spider-Man: No Way Home. Entretanto, Sony ha de seguir adelante con sus propias franquicias, con plena libertad para las continuaciones de Spider-Man: Un nuevo universo pero arrojando a la indeterminación todo lo que rodea a Venom.

El personaje que encarna Hardy se ha topado con un gran éxito entre el público, inspirando a la major a poner en pie una franquicia propia que parece venir habitada por los archienemigos de Spider-Man. Ahí está la futura Morbius con Jared Leto (que se estrena el 19 de enero de 2022) o la película de Kraven el Cazador que dirigirá J.C. Chandor con Aaron Taylor-Johnson como el personaje. Y desde luego, ahí está Venom: Habrá matanza, secuela de Venom que dirige Andy Serkis y se encuentra en plena promoción, con Hardy viéndose en la obligación de aclarar en qué universo se ambienta con respecto a Marvel. A tenor de una entrevista con Screen Rant, ni él parece tenerlo muy claro.

El actor ha ejercido además de guionista en esta continuación, y nunca ha escondido su deseo de que en algún punto veamos un crossover entre Venom y Spider-Man. Pero hay que esperar un poco y sopesar ciertas pegas, dentro de una situación que ha intentado resumir así: “Hay un Venom-verso, ya sabes, y un Spider-verso, y hay multiversos, y hay todo tipo de canon y lore y mitología para explorar tanto lateralmente como hacia adelante en el tiempo. Con la gente adecuada y la planificación correcta, y la retroalimentación de la audiencia, y tomando las decisiones correctas en el momento adecuado…”.

Si esto suena confuso, espera a lo que dice a continuación: “Incluso previendo hacia dónde pueden ir las cosas ya o hacia dónde quieren ir, es una combinación de todo eso en la alquimia de lo que será”. “Una combinación de todo eso en la alquimia de lo que será”, eso debemos esperar de Habrá matanza. Haciendo un acto de fe, podemos inferir que Hardy se limita a expresar que Venom y Spider-Man están ahora muy cómodos en sagas distintas, pero que nada impide que en un futuro puedan encontrarse. Por ahora, centrémonos en disfrutar de las andanzas del antihéroe en solitario, dentro de una película que (sorprendentemente para lo que habitúa el género) apenas supera los 90 minutos.

Venom: Habrá matanza se estrena el próximo 15 de octubre en España.

