“¡Es Photoshop!”: Andrew Garfield asegura que su imagen en el set de ‘Spider-Man: No Way Home’ es falsa

Las semanas pasan, y Andrew Garfield sigue empeñado en que no vamos a tener de vuelta a su Peter Parker de pelo perfecto en Spider-Man: No Way Home. Los fans que esperaban que el lanzamiento del tráiler echara por tierra estas evasivas tuvieron que conformarse con un avance de lo más impactante sin necesidad de reunir a Tom Holland con los antiguos trepamuros de Sony (el citado Garfield y Tobey Maguire), ya que en su lugar vimos a Alfred Molina como el Doctor Octopus y el rastro de un Duende Verde sin actor identificado. Vaya, que más allá de lo que pueda decir Garfield (y sumando la confirmación de Jamie Foxx como Electro), la llegada del multiverso está clara, y el Spider-Man del MCU va a tener que afrontar la mayor amenaza hasta la fecha.

Ni Garfield ni Maguire han confirmado su participación en la película que dirige Jon Watts, pero el primero es el que más veces se está viendo obligado a negarla a causa de coincidir con la promoción de su última película: Los ojos de Tammy Faye, que protagoniza junto a Jessica Chastain. Precisamente al hilo de este film fue entrevistado en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, donde como era inevitable el presentador le preguntó por Spider-Man: No Way Home. La pregunta fue si cabe más agresiva que de costumbre porque Fallon aseguró haber visto una foto en Internet donde se veía a Garfield en el set de la tercera película de Spider-Man perteneciente a Marvel Studios.

Garfield no se lo esperaba, e inicialmente se mostró tímido. “No estoy seguro de eso”. Ante la insistencia de Fallon, el actor de Lo que esconde Silver Lake acabó admitiendo que había visto esa foto, para asegurar a continuación que se trataba de un montaje por Photoshop. Se mantiene en sus trece con que Kevin Feige no le ha llamado, aunque también deja caer que tampoco le importaría que esto sucediera. “¡Solo trato de manejar las expectativas! Si quieren llamarme a estas alturas del partido ya saben, estoy aquí sentado en chándal”. Garfield ha interpretado a Peter Parker en dos ocasiones, para sendas películas de The Amazing Spider-Man dirigidas por Marc Webb.

Aunque no se trata de films especialmente queridos por el fandom, la idea de tener a Garfield, Maguire y Holland en la misma película es demasiado seductora, frente a lo cual el actor increpado no ha dejado de negar que vaya a ocurrir. “No he recibido ninguna llamada, y ya debería haberla recibido. Eso es lo que voy a decir. No quiero descartar nada, tal vez quieran llamarme. Tal vez quieran llamarme y decirme ‘oye, la gente quiere esto’”, bromeaba hace unos meses. En el programa de Fallon, por su parte, ha revelado que está muy contento de poder asistir a un fenómeno como Spider-Man: No Way Home desde la barrera.

“Tengo la oportunidad de volver a ser un fan, que es mi posición preferida: poder sentarme entre el público y decir: ‘sí, la has fastidiado, amigo, no lo has hecho tan bien como podrías haberlo hecho’. Puedo ser ese tipo que dice ‘sí, no me gusta el traje…’”. Más allá de si acaba apareciendo en No Way Home (estreno este 17 de diciembre), pronto volveremos a ver a Garfield en Tick, Tick… ¡Boom!, película dirigida por Lin-Manuel Miranda donde encarna al compositor Jonathan Larson. Este prometedor musical llegará a Netflix a lo largo del otoño.

