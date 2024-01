El creador de 'Los Soprano' cree que la edad de oro televisiva que empezó su serie ya ha terminado

Estos días se ha cumplido el 25 aniversario del inicio de emisiones de Los Soprano en 1998. Naturalmente lo hemos celebrado por todo lo alto, pues quizá sea esta serie de David Chase la que mayor índice de aplausos ha recibido en toda su historia. No en vano, a finales de los 90 inició una revolución creativa comandada principalmente por HBO que derivó en una suerte de Edad de Oro: así es como se ha convenido a llamar una cosecha que cubre The Wire, Deadwood, A dos metros bajo tierra o, ya en el bando de AMC, Mad Men y Better Call Saul. La cuestión es, ¿ha terminado esta Edad de Oro?

Una referencia de primera mano para esclarecer el debate sería el propio creador de Los Soprano. Chase, que no hace mucho firmó un contrato con HBO y desarrolló una precuela de su aclamada serie (Santos criminales) sin mucho éxito, ha conversado con Times of London en torno a la escuela creada por su serie. El guionista no duda en ponerse apocalíptico y en asegurar que la Edad de Oro que inauguró Los Soprano se ha ido para no volver. No es que no sepa ver alguna excepción que otra (Succession, terminada recientemente y acabando de arrasar en los Emmy, le parece “el último suspiro”), pero el clima general le resulta muy deprimente.

La principal razón estribaría en el nuevo paradigma streaming, y en cómo una serie de intangibles han forzado a los productores a ser más cobardes a la hora de aprobar proyectos. Para Chase estos son signos muy presentes, que ha experimentado de primera mano: un productor le echó para atrás hace poco un proyecto porque “requería que la audiencia hiciera un esfuerzo para concentrarse”, mientras que otro criticó el guion de una serie en la que estaba trabajando por “ser demasiado complejo”. Las productoras asumen que el nuevo público no va a querer prestarle atención a series tan adultas como las de la Edad de Oro.

Con lo que dicha Edad de Oro habría sido un “parpadeo de 25 años”. “Nos gusta la multitarea. Parece que estamos confusos y el público no puede mantener la atención en las cosas, así que no podemos hacer nada que tenga demasiado sentido, que nos llame la atención y que requiera que el público se concentre”, asegura Chase. “¿Y en cuanto a los ejecutivos del streaming? La cosa va a peor. Estamos volviendo a donde empezamos”.

