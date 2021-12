Sony ya ha puesto en marcha ‘Venom 3’

Las críticas nunca han acompañado (de hecho han ido siendo más feroces), pero eso no tiene por qué importarle a una saga, Venom, que parece contar con la fidelidad del público. La primera entrega protagonizada por Tom Hardy recaudó unos impresionantes 865 millones de dólares, de forma que Sony no dudó en poner en marcha una secuela con Andy Serkis sustituyendo a Ruben Fleischer como director. Venom: Habrá matanza se ha estrenado este año, y aunque ha tenido un rendimiento sensiblemente peor (483 millones) es inevitable achacarlo al coronavirus, y asumir que la marca sigue contando con buena salud. De ahí que el estudio no tardara en planear una continuación.

Amy Pascal, presidenta de Sony, acaba de conceder una entrevista a Collider, donde ha podido hablar tanto de Venom como de la próxima película que han preparado junto a Marvel Studios, Spider-Man: No Way Home. Debido a una cuestión de derechos, las aventuras de Tom Holland en el MCU también pueden pertenecer a la continuidad de Sony si sus productores así lo desean, y la posibilidad de que este Peter Parker acabe topándose con el simbionte de Tom Hardy no ha hecho sino aumentar en los últimos tiempos, sobre todo a partir de una descacharrante escena poscréditos que vinculaba a Venom: Habrá matanza con el impactante final de Spider-Man: Lejos de casa.

Ante la pregunta de si habrá Venom 3 Pascal da una respuesta ambigua, y aún así reveladora. “Estamos en la fase de planearlo todo ahora mismo, pero sobre todo queremos conseguir que todo el mundo vaya a ver Spider-Man: No Way Home”. Esto es, que ya en Sony están desarrollando un posible punto de partida para la tercera aventura de Eddie Brock, solo que No Way Home ocupa toda su atención ahora mismo. La película de Jon Watts (aparezca en ella Venom o no) se articula como una fiesta donde confluyen las anteriores iteraciones del trepamuros dentro de las películas de Sony, de ahí que la major prefiera centrarse en ella antes de empezar a preparar Venom 3.

Por lo demás, los récords de preventa apuntan a que No Way Home va a ser un éxito colosal, que continúe en la senda triunfante de Sony e impulse sus planes para construir un universo a partir de Spider-Man… sin que la versión del MCU tenga que formar necesariamente parte de él por ahora. Además de Venom y sus secuelas, la major estrena Morbius el próximo 21 de enero, estando también planeadas Spider-Man: Across the Universe (Part 1) para el 7 de octubre de 2022 y un film dedicado a Kraven el Cazador con Aaron Taylor-Johnson para el 13 de enero de 2023.

Está por ver qué fecha recibe Venom 3, que por lo demás apunta a volver a ser dirigida por Andy Serkis.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.