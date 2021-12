La secuela de ‘Un nuevo universo’ se titula ‘Spider-Man: Across the Spiderverse (Part 1)’ y ha estrenado un teaser increíble

Deja todo lo que estés haciendo ahora mismo, porque la secuela de Spider-Man: Un nuevo universo ha estrenado teaser. El film da continuidad a una producción animada que en 2018 le dio al trepamuros de la que muchos consideran como su mejor iteración audiovisual que ha tenido nunca, con un gran derroche creativo canalizado en las aventuras de Miles Morales y otras versiones de Spider-Man procedentes de distintos universos. Ante el éxito de crítica y público Sony no podía perder tiempo en ponerse con una segunda parte, y ya sabíamos que Un nuevo universo 2 había fijado su fecha de estreno para el 7 de octubre de 2022.

Pero no teníamos muchos más detalles. Ahora, un extenso avance de la película nos informa de que esta se titulará Spider-Man: Across the Spiderverse (Part 1), con ese “Part 1” dando cuenta de que hay más secuelas en camino, presentando una trama dividida en varias entregas. Una gran noticia para los fans de Miles Morales, que confirman que su versión animada tiene mucho futuro, y que además han podido regodearse en un teaser bastante extenso que prácticamente nos presenta una escena entera de la película. Esta nos devuelve al apartamento de Morales, doblado por Shameik Moore, mientras está tumbado en la cama escuchando música.

Entonces aparece Spider-Gwen (voz de Hailee Steinfeld) para convencerle de que le acompañe, aunque esté castigado. Tras dudar ligeramente, Miles le sigue y se introduce por vez primera en el multiverso, dando paso a una impresionante sucesión de imágenes que cambian el estilo de animación de la película y que, de pronto, le conducen a algo que podemos identificar como… ¿2099? ¿El futuro? Esto es porque una vez ahí aparece un nuevo Spider-Man que no parece muy contento de que haya irrumpido en su hogar, iniciando una reyerta con él.

Todo apunta a que este trepamuros enfurecido es Spider-Man 2099, alias de Miguel O’Hara, que dobla Oscar Isaac y del que se ha ido dejando claro estos meses que tendría una presencia fundamental en la secuela. Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part 1) cuenta con un guion donde repiten Phil Lord y Chris Miller en compañía de Dave Callaham, siendo dirigida por Joachim Dos Santos, Justin Thompson y Kemp Powers, que el año pasado nos trajera Soul. Puedes disfrutar del teaser a continuación.

