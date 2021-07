¿Volveremos a ver a Peter B. Parker en ‘Spider-Man: Un nuevo universo 2’?

La aclamada Spider-Man: Un nuevo universo presentaba suficientes versiones del trepamuros de Marvel como para que haya gran variedad de opciones a la hora de establecer cuál era el mejor, o el más divertido. Ya fuera Spider-Ham, el Spider-Man Noir de Nicolas Cage o el propio Miles Morales que se erguía como protagonista del film, el SpiderVerso estaba lleno de personajes memorables, aunque pocos llegaban a obtener la hondura dramática de Peter B. Parker, doblado en versión original por Jake Johnson. Su relación paternofilial con Miles vertebraba el film, llegando a suponer lo más parecido a un protagonista.

Al final del film de 2018 Peter B. Parker regresaba a su universo con ganas de poner orden en su vida de superhéroe y marido, de forma que es un misterio si volveremos a verle en la anunciada secuela. Sobre Spider-Man: Un nuevo universo 2 (título provisional) solo tenemos la certeza de que nos reencontraremos con Miles, pero no así de si regresarán las otras versiones de Spider-Man. El propio Johnson tampoco lo sabía, y según contaba recientemente en el canal de YouTube The Movie Dweeb llegó a preocuparse de que no le llamaran para volver a encarnar al personaje.

“Todo lo que sé es que pasé mucho tiempo sin tener noticias y me quedé muy triste. Me encantaba interpretar a Peter B. Parker. Me gustaría saber qué ocurre con él. Creo que su viaje en la primera película terminó de forma muy abierta. Así que, cuando me enteré de que querían llegar a un acuerdo, pensé que realmente no puedo esperar a ver qué se les ocurre a los guionistas”, contaba el intérprete, y seguidamente confirmó que ya estaba planeando su participación en la secuela de Un nuevo universo. “He estado gestionando un contrato”, añadió durante el chat de vídeo. “Creo que Peter B. Parker va a regresar”.

Así que sí, todo apunta a que Peter B. Parker volverá a unir fuerzas con Miles Morales en la esperada secuela, que dirigen Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson y Kemp Powers luego de haber dirigido Soul para Pixar y escribir la obra de teatro que dio forma a Una noche en Miami. Spider-Man: Un nuevo universo 2 tiene previsto su estreno para el 7 de octubre de 2022.

