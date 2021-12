¿Superará la taquilla de ‘Vengadores: Endgame’? La preventa de ‘Spider-Man: No Way Home’ está siendo una locura

Desde que Tom Holland protagonizara sus propias películas en Marvel la etiqueta de “Spider-Man en solitario” no ha significado gran cosa, pero aún menos lo hace en No Way Home. Tras ser secundado por Tony Stark y Nick Fury, la tercera entrega de la saga tendrá no solo al Doctor Strange de Benedict Cumberbatch, sino también un montón de invitados de otros universos. Que visto en los tráilers: el Octopus de Alfred Molina, el Electro de Jamie Foxx, el Duende Verde de Willem Dafoe y las encarnaciones CGI del Lagarto y el Hombre de Arena, pero es probable que haya mucho más y que la fiesta también incluya a otras versiones de trepamuros. Es decir, Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Esto último aún no ha sido confirmado, pero entre unas cosas y otras hay tal hype rodeando No Way Home que lo ocurrido con la preventa de entradas ha desbordado las previsiones. El pasado 29 de noviembre pasaron a estar disponibles los pases para el estreno en buena parte del mundo, pero en nuestro país ocurrió algo extraño. Las cadenas de España (según confirmaron, por motivos ajenos a su control) no pudieron hacer lo propio hasta esta madrugada del 1 de diciembre, y los servidores de Yelmo, Cinesa o Kinépolis no dan abasto con fans que quieren tener ya mismo su entrada para el 16 de diciembre, fecha en la que Spider-Man: No Way Home resolverá todos sus misterios multivérsicos.

La expectación ante el film de Jon Watts ha llegado a tales extremos que sitios como Screen Rant fijan entre 135 y 185 millones de dólares la taquilla del primer fin de semana, paralelamente a que la reventa en eBay ascienda a los 25.000 dólares. Desde Vengadores: Endgame no se registraba un ansia de este calibre por guardar sitio en el estreno, y aunque resulte arriesgado augurar una recaudación similar a la que experimentó la cumbre de la Fase 3 de Marvel (recordemos, película más taquillera de la historia hasta que Avatar recuperó esta posición gracias a los reestrenos oportunos), sí se antoja evidente que el arranque de No Way Home va a superar el de los principales estrenos del año.

Esto es, que las aperturas de Venom: Habrá matanza, Viuda Negra, Fast & Furious 9 o Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos (hasta ahora, el film más exitoso del año para Marvel Studios) se van a quedar pequeñas ante el potencial recorrido de No Way Home. Como también lo harán producciones triunfantes de antes de la pandemia, como podría ser la anterior aventura del trepamuros en el MCU (Lejos de casa, con 177 millones de apertura) o Star Wars: El ascenso de Skywalker. Barajando estos números, no es de extrañar que Amy Pascal, jefaza de Sony, se haya dado tanta prisa en confirmar que hay vida para Spider-Man más allá de No Way Home, confirmando la continuidad de Holland en el MCU.

Veremos en qué queda todo (y qué nuevas incorporaciones se dejan caer) en pocas semanas, cuando Spider-Man: No Way Home se estrene por fin.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.