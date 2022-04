Sony retrasa la secuela de ‘Spider-Man: Un nuevo universo’ al verano de 2023

El mal sabor de boca dejado por Morbius lograba ser tamizado con la perspectiva de que, en la recta final del año, Sony Pictures iba a estrenar la secuela de una de las películas de animación más revolucionarias de los últimos tiempos. Por muy desconcertante que esté siendo el Venomverse (dedicado a personajes secundarios de Spider-Man), que la major tenga los derechos de Marvel ha facilitado la gestación de Spider-Man: Un nuevo universo, de forma que su secuela era un estreno esperadísimo de 2022. Lamentablemente, luego de unos ajustes en el calendario, el film originalmente titulado Spider-Man: Across the Spider-Verse (Part One) ha sido aplazado al verano del año que viene, quedándose Morbius como el único estreno de Sony relacionado con superhéroes antes de 2023.

En principio, la major había programado Spider-Man: Cruzando el multiverso (título en castellano) para este 7 de octubre, pero según The Hollywood Reporter ahora se estrenará el 2 de junio de 2023: un retraso de más de medio año. Además, el título final en inglés será Spider-Man: Across the Spider-Verse 2, perdiendo ese Part 1 tan enigmático y que tan feliz nos hacía por la confianza en que habría una continuación… pero al menos, paralelamente a postergar la película, Sony ha confirmado que la tercera entrega de Spider-Verse llegará el 29 de marzo de 2024. No ha sido el único anuncio de Sony relacionado con Marvel, ya que también se ha decidido a darle fecha a Madame Web, película dedicada a una famosa aliada de Spider-Man a la que da vida Dakota Johnson.

Johnson está acompañada de Sydney Sweeney (Euphoria) en un proyecto que dirige S.J. Clarkson, y que se estrenaría apenas un mes después de Spider-Verse: el 7 de julio de 2023. Por lo demás, Sony no ha dado ninguna novedad en torno a Kraven el Cazador, que protagoniza Aaron Taylor-Johnson y dirige J.C. Chandor, de forma que se mantiene para el 13 de enero de 2023 y es, ahora mismo, el film superheroico (o antiheroico) más cercano de la compañía. En lo que respecta a este 7 de octubre, el hueco dejado por Cruzando el multiverso ha sido ocupado en EE.UU. por el musical Lyle, Lyle, Crocodile, que basada en los libros de Bernard Waber nos presenta a un cocodrilo CGI que canta con la voz de Shawn Mendes. Originalmente llegaba el 18 de noviembre, pero ha sido adelantado.

Sony también ha programado The Equalizer 3, protagonizada nuevamente por Denzel Washington, para el 1 de septiembre de 2023. Y, por último, ha empezado a planificar la temporada de los Oscar para finales de este año, fijando una estrategia de estreno escalonado para Devotion. Se trata de un ambicioso drama bélico, ambientado en la Guerra de Corea, que protagoniza Jonathan Majors, y que tendrá un estreno limitado el 14 de octubre para ir aumentando el número de salas el 21, y luego tener el lanzamiento global el 28 de ese mes.

