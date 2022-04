Sydney Sweeney habla por primera vez de 'Madame Web': "He estado encargando un montón de cómics, hay mucho que aprender"

Parece que hay alguien detrás de todo que conspira para trasladar el universo de Euphoria al de Marvel. Lo primero fue introducir a Zendaya como MJ en Spider-Man, luego la gente pidiendo a Hunter Schafer como Spider-Gwen, pero finalmente lo que ha ocurrido es que otra estrella de la serie de HBO se ha hecho con un papel en el Universo de Spider-Man, Sydney Sweeney.

La actriz fue anunciada hace unas semanas como incorporación a la película que prepara Sony dentro de su propio universo, el SSU, del que ya forman parte Venom y Venom: Habrá matanza o la recientemente estrenada Morbius. Sin embargo, no se había pronunciado al respecto ni comentado nada sobre su papel. Al menos hasta ahora.

En una entrevista para Variety, Sweeney ha hablado por primera vez sobre su participación en Madame Web. "He encargado un montón de cómics. Hay mucho que aprender. Siempre he sido una gran fan de todas las películas del Universo Marvel y Sony. He crecido viéndolas todas y he estado inmersa en todo el mundo toda mi vida, así que poder formar parte de eso es algo tan increíble, increíble" reconoce la actriz de Euphoria.

Con respecto al personaje que podría interpretar en la película, Sweeney deja alguna pista: "Me gusta tratar de encontrar personajes que me supongan un reto en múltiples aspectos diferentes, y que sean completamente distintos entre sí. Quiero seguir sorprendiendo a la gente con los personajes que interpreto cuando no esperan que yo elija eso después", explicaba la actriz.

A sus 24 años, Sydney Sweeney se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Hollywood, gracias en gran medida a su papel como Cassie en Euphoria. Hasta Pedro Almodóvar quiso sacarse una foto con ella en los pasados Oscar, y quien sabe si a la vez la estaba ojeando como posible candidata a acompañar a Cate Blanchett en su próxima película. De momento a quien sí acompañará es a Dakota Johnson en Madame Web, que como el propio personaje aún guarda grandes misterios a su alrededor.

