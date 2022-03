Pedro Almodóvar da su opinión sobre la agresión de Will Smith en los Oscar: "No se defiende ni protege a la familia a base de hostias"

Todo el mundo vio el bofetón de Will Smith a Chris Rock. Si no fue de las más de 16 millones de personas que lo siguieron en directo, todas las demás lo han hecho más tarde. Pero hubo unas pocas que no solo lo vieron en directo sino también en vivo, en el Dolby Theatre y a escasos metros del escenario. Y una de esas personas es Pedro Almodóvar.

"Yo estaba a escasos cuatro metros de donde ocurrió. En los planos generales picados yo soy la cabecita blanca que se ve en la foto" comenta el cineasta manchego al hablar de lo que sucedió con Will Smith en la crónica que firma para eldiario.es, en la que relata su estancia en Los Ángeles para acompañar a Penélope Cruz y Alberto Iglesias (ambos nominados por Madres paralelas) pero también con el secreto propósito de encontrar actrices para la película que está preparando, Manual para mujeres de la limpieza.

"Como digo yo estaba muy cerca de los protagonistas y me produce una sensación de absoluto rechazo lo que vi y lo que oí. No solo durante el episodio, sino también después, en el discurso de agradecimiento, un discurso que más bien parecía el de un predicador", añade el director de cine, haciendo referencia al rocambolesco discurso de Will Smith tras agredir a Chris Rock y ganar el Oscar, en el que intentaba pedir perdón y justificarse de una manera un tanto peculiar.

"No se defiende ni protege a la familia a base de hostias, y no, el demonio no se aprovecha de los momentos culminantes para hacer de las suyas. El demonio, de hecho, no existe. Es un discurso fundamentalista que no debimos escuchar ni ver. Algunos agradecen que fue el único momento real de la ceremonia, se refieren a ese monstruo sin cara que son las redes sociales. Para ellos, ávidos de carroña, fue sin duda el gran momento de la noche", sentencia Almodóvar.

Más allá de lo de Will Smith, tema que el cineasta confiesa prefería evitar, en su diario aparecen momentos divertidos junto a otros directores o uno rematadamente gracioso protagonizado por Al Pacino y Javier Barden. Almodóvar explica también por qué lucía el lazo azul, a petición de Cate Blanchett, y aunque no desvela quién acompañará a la actriz en la que será su primera película en inglés, tiene una galería de fotos de la noche que sin duda da lugar a la especulación: Zendaya, Sydney Sweeney, Anya Taylor-Joy....

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.