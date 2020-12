Sony habría borrado un vídeo confirmando que Tobey Maguire y Andrew Garfield salen en ‘Spider-Man 3’

“El único héroe con el poder de viajar entre universos cinematográficos”. Así apodaba Kevin Feige a Spider-Man recientemente, en el marco de un nuevo trato entre Disney y Sony. Uniendo sus palabras al fichaje de Jamie Foxx para Spider-Man 3 luego de haber interpretado a Electro en The Amazing Spider-Man 2 (ajena al MCU), y al hecho archiconocido de que esta tercera aventura de Tom Holland jugueteará con los multiversos contando con la tutela de Benedict Cumberbatch como Doctor Strange, parece evidente que Marvel prepara algo grande. Y los rumores de que la relación entre Sony y la Casa del Ratón podría dar pie a un crossover arácnido no han dejado de fluctuar.

¿Hay posibilidades de que Tobey Maguire y Andrew Garfield, los Spider-Man de las películas de Sam Raimi y Marc Webb, confraternicen con Tom Holland? Zendaya, actriz de la franquicia, dijo este jueves durante una entrevista con Jimmy Kimmel que “no podía confirmarlo ni desmentirlo”, y ahora Comic Book recoge una llamativa información que podría confirmarlo. Al parecer, Sony Channel Latinoamérica publicó recientemente en sus redes sociales un llamativo vídeo en calidad de “noticia” que proclamaba el cruce de caminos entre Maguire, Garfield y Holland. Una vez los usuarios sumaron dos y dos, el vídeo fue borrado de forma fulminante dando la sensación de que esa información no debía haberse dado tan pronto.

Dicha pieza se titulaba The 3 Spider-Man Together (“Los tres Spider-Man juntos”) y se componía de imágenes correspondientes a todas las películas que ha protagonizado el trepamuros, ya fueran auspiciadas por Marvel o por Sony. En el cartel de presentación se podía leer: “¿Quién es tu Spider-Man favorito? No tienes que elegir, en el multiverso de Marvel cualquier cosa puede pasar”. Y cerraba con un definitorio: “Es muy posible que en Spider-Man 3 los veas a todos, sí, a los tres Peter Parker, salvando el mundo juntos”.

Haya sido un error de Sony, o estemos malinterpretando el vídeo, no cabe duda de que la posibilidad del crossover está sobre la mesa, y que en el MCU son conscientes del potencial que tendría emular a Spider-Man: Un nuevo universo y cruzar a los amigos y vecinos de múltiples dimensiones. Sobre esta última película, hace pocos días, Scott Derrickson (responsable de la primera Doctor Strange) aseguraba que todos los Spider-Man que hemos conocido en pantalla forman parte del Universo de Marvel. Parece una oportunidad de oro como para desaprovecharla.

Spider-Man 3 vuelve a estar dirigida por Jon Watts y tiene previsto su estreno en diciembre de 2021, luego de que finalice un rodaje en Atlanta no exento de polémica.