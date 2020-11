Scott Derrickson asegura que todas las películas de Spider-Man pertenecen al MCU

Por imperativo pandémico, la Fase 4 del Universo de Marvel va a tardar en llegar. Una vez lo haga, se espera que pueda emular la espectacularidad de un mastodonte como Vengadores: Endgame a partir de sacar el máximo rendimiento de uno de los elementos que dejaba entrever: la existencia de multiversos. Bruja Escarlata y Visión podría dar comienzo a la fiesta metafísica a su estreno en Disney+ en enero de 2021, pero sin duda son Doctor Strange in the Multiverse of Madness y la tercera entrega de Spider-Man los proyectos que más apuntan a profundizar en ello.

En el caso de Spider-Man, el anuncio de los fichajes de Jamie Foxx volviendo como el Electro de The Amazing Spider-Man 2, así como el de Benedict Cumberbatch como el Doctor Strange, ha sembrado la duda en el fandom de si podríamos asistir en ella al encuentro de múltiples Hombres Araña. La asociación de Marvel con Sony podría facilitarlo, lo que conduce a la duda inevitable de cuántas películas de Spider-Man pertenecerían realmente al MCU. Según el director Scott Derrickson, que recientemente presumía de haber rodado el film más aterrador de la historia, todas.

Derrickson, tras rodar la primera Doctor Strange, tenía previsto hacer lo propio con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pero las diferencias creativas provocaron su abandono del proyecto y la sustitución a manos de Sam Raimi (director tras las primeras películas de Spider-Man, algo que también ha estimulado las habladurías). Por todo ello, el director de Sinister puede conocer más o menos de primera mano los planes de Kevin Feige, y contestar con seguridad a la cuestión que planteaba el director Duncan Jones (Moon) en Twitter sobre si Spider-Man: Un nuevo universo formaba parte del MCU.

“Todas las iteraciones de Spider-Man son parte del MCU de facto” contestó Derrickson. “Por fuerza de los hechos”, según él, la formidable película de animación producida por Sony también pertenecería al Universo de Marvel, y por consiguiente lo harían todos los universos que esta dejaba entrever… con sus respectivos Spider-Man. Derrickson está convencido de que no hay motivos ni narrativos ni legales para que en el MCU no puedan aparecer Spider-Man de films anteriores, alimentando el rumor de que Spider-Man 3 (donde Tom Holland vuelve a ponerse a las órdenes de Jon Watts) podría traer de vuelta a los Peter Parker interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield… o incluso a Miles Morales, ya puestos.

Todo queda de momento en el terreno de la suposición, y puede que no lleguemos a tener una respuesta definitiva hasta el estreno de la aún sin título oficial Spider-Man 3 el 17 de diciembre de 2021. Doctor Strange in the Multiverse of Madness, por su parte, tiene fijada la llegada a los cines para el 25 de marzo de 2022.