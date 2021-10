[Sitges 2021] 'El páramo', de Netflix: Inma Cuesta y Roberto Álamo se enfrentan a la peor bestia

Hay bestias que nos acompañan toda la vida. Algunas nos destruyen. Otras nos causan cicatrices que llevamos a cuesta con nosotros para siempre. David Casademunt se adentra en la más profundo de la mente humana a través de su ópera prima El páramo, la nueva película de terror de Netflix.

Siglo XIX. Una familia vive apartada del resto de la sociedad en un páramo, donde rehúye de la guerra y se enfrenta a las leyendas sobre una temible criatura en la zona. Pronto, esta pondrá en jaque a los protagonistas. En su paso por el festival de Sitges, la fotografía estilo wéstern de El páramo, los guiños al folclore español y el peligro inminente han enamorado al público. Unos espectadores que quedaban especialmente prendados del pequeño de la casa (Asier Flores), en su emotiva relación con la matriarca (Inma Cuesta).

Inma Cuesta, Asier Flores y Roberto Álamo en Sitges 2021 NETFLIX

Su relación con la Covid y la salud mental

"Aún alucino, y estaré eternamente agradecido, en la osadía de que Netflix confíe en tres guionistas y un director novel. Es una película que va a verse en 190 países", destaca para CINEMANÍA un ilusionado Casademunt. Con un guion previo gestándose desde 2014 en la era preCovid, pero oráculo de lo que estaría por llegar, Casademunt sitúa a los protagonistas en un ambiente asfixiante entre cuatro paredes. Un emplazamiento donde los peores pensamientos y el miedo hacen de las suyas.

"Qué infeliz casualidad. Es una película que puede leerse como una alegoría del aislamiento y del Covid. Pero nunca lo fue, al menos en la fase del guion, porque no había ocurrido la pandemia", revela el director catalán. Además, Casademunt también confiesa la importancia de la relación de la salud mental en el filme. Este es uno de los ejes vertebradores y enriquecedores del arco de transformación de los personajes, quienes confrontan los fantasmas que muchos hemos sufrido desde que explotó el coronavirus.

Ha nacido una estrella

En su debut como Salvador Malló, alter ego de Pedro Almodóvar en la película Dolor y Gloria, el joven Asier Flores ya obtenía las alabanzas de muchos. Tras estas vendrían sus participaciones en La valla, Paraíso, El Ministerio del Tiempo o Alguien tiene que morir, y próximamente también su trabajo en Érase una vez en Euskadi. Toda una carrera plagada de éxitos con... ¡tan solo 11 años!

En El páramo, Flores demuestra que ha nacido para la interpretación y nos regala así algunos de los momentos más terroríficos y dramáticos de la trama, sostenidos tan solo en su sublime y delicada interpretación. Un papel en el que la relación maternofilial cobra una suma relevancia y nos demuestra también por qué Cuesta es considerada como una de las mejores actrices de su generación.

David Casademunt y Asier Flores en Sitges 2021 NETFLIX

Después de trabajar anteriormente con Netflix en El desorden que dejas, Inma Cuesta enfrenta los peores temores de Lucía, quien desciende a los infiernos en su enfrentamiento a la bestia. "Me daba muchísimo vértigo entrar ahí. Para mí la locura es una de las cosas que más miedo me dan". La actriz no ha tenido ni un respiro estos días en Sitges, donde también ha estrenado Historias para no dormir.

Netflix apuesta por el cine español de género

Completa el núcleo familiar como padre ausente Roberto Álamo, quien ya coincidiera con Cuesta en la serie de TVE Águila Roja. El reencuentro perfecto de Margarita y Juan. "No es una película de terror al uso. Es una película de miedo emocional o psicológico. Nos puede afectar a todos".

Nacida de las experiencias vitales del propio cineasta, su primer título surge después de sus trabajos anteriores publicitarios y en videoclips de artistas como Pablo Alborán o Andrés Suárez, que le otorgaban un bagaje audiovisual. Así el cineasta ha encontrado en el terror la mejor manera de plasmar el guion de El páramo, en una obra sólida, cautivadora y que mantiene el corazón en un puño.

Esta película continúa la apuesta de Netflix por las producciones españolas, que han obtenido un gran rédito con los filmes Bajocero, Hogar o Elisa y Marcela, así como con la compra de derechos de El hoyo. Todas con altas cifras de audiencia. El 26 de enero de 2022 podremos saber si El páramo corre la misma suerte que sus predecesoras.

