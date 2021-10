[Sitges 2021] ‘Demonic’, lo nuevo de Neil Blomkamp: exorcistas guerreros, simulaciones virtuales y demonios alien

El cine ha sido testigo de toda clase de posesiones demoníacas: desde Regan MacNeil a las monjas de Loudun, pasando por Verónica o Emily Rose. Un desgaste en este subgénero del terror que ha provocado que la innovación sea cuasi imposible. El canadiense Neill Blomkamp, responsable de títulos como Elysium o The Escape, intenta reinventar las normas en un acercamiento a una nueva criatura diabólica y una realidad virtual desconocida. Un maremágnum que muy pronto se estrella en su propio planteamiento.

Demonic narra la historia de una joven (Carly Pope, Arrow) atormentada por su pasado y su relación con su madre, una asesina pirómana. Después de enterarse de que ella está en coma, un científico le invita a participar en estudio para comunicarse con ella, pero allí da con una presencia inesperada.

'Demonic' Cinemanía

Exorcistas online

En un alardeo de supuesta creatividad, Blomkamp introduce una serie de simulaciones virtuales para acceder a la mente de las personas en coma. Una tecnología avanzada creada por una misteriosa compañía, que tendrá un nexo extraño con unos exorcistas guerreros. Come True, Ghost in the Shell o Possessor (ganadora a mejor película el año pasado en Sitges) ya relataban con anterioridad la conexión neuronal hacia otros cuerpos o realidades a través de dispositivos avanzados. Nada nuevo.

Lejos de aportar una información ingeniosa, la aparición de este formato solo pone en relieve la desesperación en la búsqueda de evitar reiterar lo visto anteriormente. Así, lo que podría presentarse como la realidad virtual más avanzada en la salud mental, termina por transformarse en una de las partidas de Sims más aburridas e innecesarias de la gran pantalla.

'Demonic' Cinemanía

Un sinfín de incongruencias

La filmografía de Blomkamp siempre ha dividido al público y la audiencia con valoraciones muy dispares, algo que con toda probabilidad volverá a repetirse una vez más. De esta forma, Demonic supone un conjunto de estereotipos del género de terror y un enaltecimiento de la cutrez de la propia imagen, los personajes y la trama.

Desde la fotografía a la dirección de actores, pasando por los diálogos absurdos y la idea de un demonio que bien podría ser un xenomorfo de Alien, el filme pincha estrepitosamente en todos los aspectos posibles. En Demonic reina la sinrazón a través de unos personajes difusos, cuyo móvil escapa a la comprensión constantemente. Imposible rehuir el pensamiento de 'por qué estoy viendo esta película'.

Una oportunidad desperdiciada para Blomkamp, quien se trasladaba a Sitges para presentar el filme en el marco del festival. Demonic se estrena el 10 de diciembre en España.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.