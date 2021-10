[Sitges 2021] ‘Belle’: la brillante revisión en anime de 'La Bella y la Bestia' dirigida por Mamoru Hosoda

Con versiones literarias como la de Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve en 1740 y la de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1756, el relato del folclore francés La Bella y la Bestia es probablemente uno de los clásicos más adaptados en la pantalla. Popularizada por la Casa de Mickey Mouse a través del filme de animación de los 90, Susan Sarandon y Klaus Kinski, Léa Seydoux y Vincent Cassel o Emma Watson y Dan Stevens son tan solo algunos de los intérpretes que han protagonizado al cuasi zoofílico binomio, que ahora regresa en forma de anime en la 54ª edición del festival de Sitges.

El nominado al Oscar Mamoru Hosoda, alabado en su trayectoria profesional por los animes Digimon: La película, La chica que saltaba a través del tiempo, Wolf Children (Los niños lobo) o El niño y la bestia, se atreve ahora a hacer una revisión del relato galo en su nuevo filme Belle. Una versión que lejos de ofrecernos la misma historia de siempre la transforma en una totalmente original adentrándonos en las entrañas del universo online U, donde nadie conoce a nadie y todos tienen una segunda oportunidad.

El director japonés acude una vez más a las emociones humanas y los sentimientos más profundos a través de la protagonista, una adolescente cohibida y superada por una pérdida muy cercana. Esta aterriza en el universo virtual donde se convierte muy pronto en una cantante célebre, así conoce de primera mano una historia de abusos dentro y fuera de internet. Una trama donde la música vuelve a tener un componente importantísimo en la construcción del relato, como ya pasara con el filme de Disney.

Yûta Bandoh (Los niños del mar), Ludvig Forssell (saga de videojuegos Metal Gear Solid) y Taisei Iwasaki (The naked director) son los compositores de una banda sonora inolvidable, que muchos amarán al instante. Pelos de punta con las melodías de Lend Me Your Voice, Gales of Song o Swarms of Song, interpretadas por la intérprete Kaho Nakamura.

La comunidad virtual U

Con este asombroso homenaje a La Bella y la Bestia, historia de la que se aleja bastante Hosoda, este también rompe una lanza a favor de las relaciones creadas en Internet: el gran ogro para muchos. La gran fuente de todos los malos (ciberbullyng, pishing, catfishing...) es tratada con una mayor benevolencia, mostrando también sus infinitas virtudes.

Belle analiza así los beneficios que este tipo de relaciones pueden suponer en la vida real, para visibilizar problemas como el maltrato, el silencio de las víctimas o la superación de los traumas para la gente más hermética. Eso no significa ni mucho menos que el autor muestre una actitud displicente hacia los conflictos identitarios que esto puede ocasionar, pero aboga así por la autenticidad y las conexiones que pueden ayudar a la gente entre sí.

Síndrome de Stendhal

Como bien cita el propio nombre de la película, la belleza descomunal de Belle es patente desde los créditos iniciales del filme. Con una protagonista entre el heroísmo y la belleza de Sailor Moon y las dotes musicales de Mitsuki Koyama, de Full Moon Wo Sagashite, el filme se toma su tiempo en la presentación de los personajes en el primer tercio.

En el momento en el que el mundo virtual y el real se funden al más puro estilo Matrix, el filme producido por Studio Chizu se vuelve estratosférico. Hosoda (invitado y premiado de honor en Sitges este año) consigue emocionar de nuevo a través de Belle, con momentos lacrimógenos por doquier y números musicales memorables. Una experiencia en la sala de cine inmersiva e inolvidable.

