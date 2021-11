Si Ikaris ('Eternals') te recuerda a Superman es por culpa de Zack Snyder

Si bien todos los protagonistas de Eternals son seres inmortales con poderosas habilidades, Ikaris, el personaje interpretado por Richard Madden, representa probablemente al más fuerte, al menos en apariencia. Lanza rayos por los ojos, tiene una fuerza sobrehumana y encima vuela, entre otras aptitudes.

No es de extrañar que, en determinado momento de la película, el hijo de su compañero Phastos (Brian Tyree Henry) lo confunda con el mismísimo Superman. No es de extrañar y tampoco es una coincidencia, tal y como ha admitido ahora la directora Chloé Zhao en una entrevista para la publicación francesa Cinema Jeuxactu (vía Screen Rant).

La oscarizada cineasta, que en más de una ocasión ha confesado su pasión no solo por el universo marvelita sino también por los personajes de DC, ha asegurado que se basó en El hombre de acero (2013) de Zack Snyder para Eternals, sobre todo en lo que a su aproximación humana y realista al héroe de Henry Cavill se refiere.

Al ser preguntada sobre cómo Superman podría haber inspirado el personaje de Ikaris, Zhao ha respondido lo siguiente: "Lo has dicho tú, no yo. Superman es el superhombre, el hombre definitivo, el superman, un concepto que existe en todas las culturas. De todas las interpretaciones modernas de Superman, fue El hombre de acero de Zack Snyder la que más me inspiró porque se aproximó al mito de una forma auténtica y muy real".

"Recuerdo pensar que era el Superman de Terrence Malick cuando vi el tráiler", ha seguido explicando sobre el filme de Snyder, antes de concluir: "La película me impresionó mucho. Pero Ikaris es, por supuesto, nuestra propia versión de Superman". Curiosamente, algunos críticos han asegurado en sus artículos que Eternals parece a menudo una producción de DC más que una de Marvel. Sea como fuere, Zhao no esconde sus referencias para esta apuesta.

Y hablando de referentes, recordemos que la directora anteriormente ya desveló que, para que los ejecutivos de Marvel Studios se hicieran una idea de lo que quería hacer en Eternals, les mostró varias imágenes de la obra de Denis Villeneuve, de Sicario a La llegada, pasando por Prisioneros o Blade Runner 2049.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.