"Vi mi cara morena en el traje de superhéroe": Salma Hayek te hará llorar con esta entrevista de 'Eternals'

Tras un 2020 marcado por la pandemia y los retrasos en los estrenos de cine, el MCU ha regresado este 2021 con una agenda repleta de estrenos, desde sus primeras series para Disney+ como Bruja Escarlata y Visión o Loki hasta sus superproducciones para la gran pantalla como Viuda Negra o Eternals, que finalmente llegaba a las salas el pasado viernes.

Sin duda, la película de Chloé Zhao es una de las que más curiosidad ha despertado entre los fans marvelitas al trasladar al cine a unos héroes inmortales con escaso recorrido en los tebeos. Sin embargo, más allá de su taquilla o las críticas que reciba, es innegable que la oscarizada cineasta ha apostado por un reparto diverso e inclusivo como ningún otro en el MCU.

Además de sumar al grupo principal al primer héroe marvelita abiertamente gay (Brian Tyree Henry como Phastos) o a la primera protagonista sorda (Lauren Ridloff como Makkari), también ha cambiado el sexto de varios personajes, que han pasado de ser hombres en los tebeos a convertirse en mujeres, y ha primado la diversidad racial con los fichajes de Sersi (Gemma Chan), Kingo (Kumail Nanjiani) o la líder Ajak (Salma Hayek).

Si bien no es la primera vez que un actor latino se pone la capa de superhéroe (Zoe Saldana da vida a Gamora en Guardianes de la galaxia, Oscar Isaac protagonizará Moon Knight y Leslie Grace se prepara para ser la siguiente Batgirl), no ha sido habitual que ocurriera hasta ahora. De ahí que la siguiente entrevista de Salma Hayek emocionándose al recordar cómo se sintió con el traje de heroína haya sacado más de una lagrimilla a los usuarios en redes:

me largue a llorar sin darme cuenta te amo salma hayek pic.twitter.com/NFogdiyuAL — valentina (@peakyjenn_) November 7, 2021

En el vídeo, que no ha tardado en viralizarse, vemos a la mexicana visiblemente emocionada afirmando lo siguiente: "Me daba mucho miedo el traje, pero no les decía porque no quería que me corriera. No sabía si iba a aguantar con eso apretado. Cuando me lo puse, me solté a llorar".

"Vi mi cara morena en el traje de superhéroe", ha seguido recordando al borde del llanto: "Y al ver mi cara, vi tu cara, vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas. Y me di cuenta de que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, sino que adentro de ese traje íbamos todos los latinos que hemos esperado tanto este momento".

Como decíamos, Eternals ha abierto en el MCU las puertas a personajes de diversas razas, géneros y orientación sexual, así como a intérpretes con discapacidades, reivindicando una vez más que la representación importa. Esperamos que los universos superheroicos, las saga taquillera y el cine en general tomen buena nota.

