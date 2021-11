Si hay un remake de 'Catwoman', Halle Berry se apunta para dirigirlo

La adaptación de Catwoman de 2004 protagonizada por Halle Berry y dirigida por Pitof es un "clásico", o al menos en cierta manera. Está considerada como una de las peores películas de superhéroes jamás hechas y, pese a las casi dos décadas transcurridas desde su estreno, sigue en la memoria de muchos aficionados al universo de DC y seguidores del personaje.

Y sigue tan vigente en el recuerdo que la prensa todavía hoy en día le sigue preguntando a la actriz por la película. Una buena prueba son las noticias que nos llegan estos días, con las entrevistas que está concediendo la actriz a los medios para promocionar su debut en la dirección con Herida (Bruised, en su título original), y en las que Catwoman es una de las referencias obligadas, incluso por encima del Oscar que ganó como actriz por Monster's Ball.

Si en una reciente entrevista decía que no volvería a repetir en el rol del personaje, y que ni siquiera había visto el tráiler deThe Batman en el que Zoë Kravitz se enfunda el (ajustado) traje de mujer gato, en cambio en otra, en Jake's Takes (vía Film Total), sí que se mostró totalmente dispuesta a volver a ponerse tras las cámaras si se tratara de dirigir una posible nueva versión. "Me encantaría dirigir Catwoman. Ahora puedo entenderla mejor, con lo que sé después de haber dirigido Herida, y reimaginaría ese mundo de la forma que he reimaginado esta historia. Herida fue escrita por una chica blanca católica irlandesa de 25 años, y tuve que reimaginarla. Desearía poder volver atrás y rehacer Catwoman", aseguró.

También explicó que la retrataría salvando al mundo como hacen la mayoría de los superhéroes masculinos. "Y pondría mucho más. Creo que la haría más inclusiva para ambos, hombres y mujeres".

Catwoman fue el segundo largometraje de Pitof, especialista en efectos especiales, y que había sorprendido con su debut en 2001 con Vidoq (en Sitges ganó el premio a la mejor película). Los ejecutivos de Warner Bros se fijaron en él como un nuevo talento y decidieron ficharle para este ambicioso proyecto. Una película en solitario con la ambigua superheroína después de que Michelle Pfeiffer la hubiera encarnado en Batman vuelve de Tim Burton estrenada en 1992.

Pero la cosa no salió cómo habrían esperado. No solo fracasó en taquilla sino que se llevó los varapalos de crítica y espectadores. Los Razzies, siempre atentos a "lo peor del año", la premiaron con 7 de sus galardones, entre ellos el de peor película, dirección o actriz. Y Halle Berry ha sido de los pocos intérpretes en toda la historia de estos premios que se lo tomaron bien y fueron a recibir la "para nada codiciada estatuilla" en persona.

El pasado año, la misma Halle Berry recordaba en una entrevista para Variety que mucha gente le decía "¿Cómo pudiste hacer esto? Acababas de ganar el Oscar?", a lo que ella respondía: "Era una gran oportunidad para una mujer de color interpretar a una superheroína. ¿Por qué no intentarlo?".

Segundo largometraje de Pitof, y también el último. El francés no volvió nunca más a dirigir una película. No parece que vaya a ser el caso de Halle que después de Herida, en la que interpreta a una mujer que deberá volver a su antiguo trabajo, como luchadora profesional de artes marciales mixtas, para poder mantener a su hijo, se está revelando como una directora en ciernes, con ganas de repetir la experiencia. Por cierto, Herida se estrena en la plataforma de Netflix este 24 de noviembre.

