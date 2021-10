Halle Berry no tiene ningún interés en volver a ser Catwoman

En una lista de las deflagraciones de carrera más espectaculares que se recuerdan del Hollywood reciente siempre habrá un lugar de honor para el caso de Halle Berry. Cómo inmediatamente después de ganar el Oscar por Monster's Ball (2001) y estar en la cresta comercial gracias a Operación Swordfish (2001) y la saga X-Men (2000), la actriz se involucró en dos fracasos sísmicos: la Muere otro día (2002) que agotó la licencia 007 de Pierce Brosnan y, sobre todo, la película de Catwoman que protagonizó.

Catwoman (2004), bajo dirección de Pitof, tuvo más de accidente ferroviario que de adaptación de las aventuras de un personaje de cómic, siendo recordada como uno de los puntos más bajos del cine de superhéroes. No es que Halle Berry se arrepienta lo más mínimo de su trabajo en el filme, como ha recordado este mismo año, e incluso acudió orgullosa a recoger el premio Razzie que le cayó encima. Pero una cosa es no arrepentirte y otra querer repetir la experiencia.

Berry, que en noviembre estrenará en Netflix su debut como directora (Herida, un drama de boxeo que también protagoniza), estuvo esta semana en el evento Elle’s Women in Hollywood, donde un reportero de Variety le preguntó si estaría interesada en tomar de nuevo el papel de Catwoman en algún futuro proyecto de DC Comics, por ejemplo como un cameo o aparición especial en la línea de la intervención de Michael Keaton y Ben Affleck de nuevo como Batman en la futura película de The Flash.

"Probablemente no. Creo que estoy bien así", contestó riendo la actriz. De hecho, confesó que ni siquiera ha visto el último tráiler de The Batman, la película de Matt Reeves donde Robert Pattinson interpreta al caballero oscuro, así que no puede opinar sobre lo que nos han enseñado por el momento de Zoë Kravitz como la nueva Selina Kyle.

"No lo he visto", es todo lo que tiene que decir la actriz. No parece que Halle Berry vaya a estar la primera en la cola para comprar entradas cuando The Batman se estrene en cines el 4 de marzo de 2022.

