Regreso a Gotham: Brutal nuevo tráiler de ‘The Batman’ con Robert Pattinson

El año pasado, durante la correspondiente DC FanDome, pudimos ver en movimiento por fin al Batman de Robert Pattinson. El tráiler publicado nos mostraba a un Gotham oscuro en sintonía a un justiciero que se presentaba a nosotros como “La venganza”, y llegaba al público paralelamente a las últimas semanas del rodaje de The Batman. La producción de este film de Matt Reeves no ha sido fácil, y los problemas ocasionados por el COVID-19 (en combinación a un supuesto conflicto entre Pattinson y el director) acabaron desembocando en que The Batman retrasara su estreno del 5 de octubre de 2021 al 4 de marzo de 2022. Cuando llegue habrá transcurrido casi una década exacta del anterior film de Batman en solitario, El caballero oscuro: La leyenda renace.

En cualquier caso los meses van pasando y se acerca la fecha, de modo que no podría faltar un nuevo tráiler en la DC FanDome de este año. Este avance llega con la película 100% terminada y permite por ello lanzar un vistazo mucho más exhaustivo a la trama y, sobre todo, a su escenario. La Gotham que ha ideado el equipo de Reeves (y que volveremos a ver pronto en las series dedicada al departamento de policía de la ciudad y al Pingüino de Colin Farrell) es la absoluta protagonista de estas últimas imágenes, ambientando varios espectaculares fragmentos de escenas de acción y el drama sostenido por Bruce Wayne y la Catwoman que interpreta Zoë Kravitz. Por otro lado, el avance parece confirmar que será Enigma, encarnado por Paul Dano, el principal villano a batir.

A lo largo de él también podemos ver al Alfred Pennyworth de Andy Serkis y el comisario Gordon de Jeffrey Wright, engrosando el reparto de una película que está implantando un estruendoso hype en los fans, y que ha eclipsado sin mucho problema el resto de novedades que traía la DC FanDome. Puedes ver el tráiler en castellano bajo estas líneas:

Paralelamente, DC también ha publicado un avance detrás de las cámaras, donde se puede acceder a más imágenes del film…

Y dos pósters oficiales, revelados horas antes de que se celebrara el evento fan.

Póster de 'The Batman' (1) Warner