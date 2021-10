Así consiguió Zoë Kravitz el papel de Catwoman en 'The Batman'

Hay pocos personajes femeninos tan icónicos y atractivos para una actriz en DC como Catwoman, la antiheroína gatuna que se cuela en las aventuras de Batman para fastidiar o para ayudar al protagonista, depende por dónde le dé. No en vano ha sido interpretada por estrellas como Michelle Pfeiffer, Halle Berry (aunque mejor obviamos la calidad de su película en solitario) y Anne Hathaway en gran pantalla.

Ahora ha llegado el turno de Zoë Kravitz, que se pondrá la licra de Selina Kyle en The Batman, la nueva aproximación al Caballero Oscuro comandada por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. La actriz se impuso a otras compañeras como Zazie Beetz o Eiza Gonzalez, que, como apuntaban medios norteamericanos, también optaron al papel.

En una entrevista para Another Mag, Kravitz se ha referido ahora a las razones por las que pudo ser la elegida para dar vida a Selina. "Leí el guion. Entonces [Matt] habló conmigo otra vez para saber qué pensaba, para ver si estábamos de acuerdo. No lo conocía muy bien y fue un proceso", ha contado.

"Cuando aparecen estas grandes oportunidades y realmente las quieres, te rompe el corazón si no las consigues", ha continuado explicando: "Pones mucha energía en ellas. Lo que intenté mantener bajo control fue evitar querer simplemente ser alguien que está de acuerdo o que intenta gustar para conseguir el papel. No quería leer el guion y decir: 'Me encanta. Me encanta todo'. Después ir a la audición y tener esa energía de cachorro".

Así, el principal objetivo de la actriz era que Reeves entendiera cómo se mueve ella en un rodaje, proponiendo ideas y discutiendo sobre otras que puede haber en el guion. "Era importante darle una idea de cómo es realmente trabajar conmigo", ha relatado: "Decir lo que realmente pienso y, si estamos juntos en el set, hacer las preguntas que quiero hacer. Intenté aproximarme a esto mostrándole lo que veo y siento sobre el personaje".

Kravitz asegura que esa pudo ser la razón por la que se hizo con el papel: "Matt es un director fantástico y le gusta mucho hablar sobre el personaje. Tuvimos algunas conversaciones muy buenas. También tenía algunas ideas sobre el personaje cuando leí el guion y fueron bien recibidas".

Héroes y villanos

La Catwoman de Kravitz no será la única villana icónica a la que Bruce Wayne tenga que hacer frente en esta nueva aventura. Robert Pattinson se pondrá la capa del Caballer Oscuro para medirse a archienemigos tan emblemáticos como el Pingüino (Colin Farrell) o Enigma (Paul Dano).

Suerte que el actor británico contará con aliados como el Alfred Pennyworth de Andy Serkis y el Jim Gordon de Jeffrey Wright. El 4 de marzo de 2022, cuando The Batman llegue finalmente a las salas, veremos qué tal se le da a esta nueva versión del héroe deceíta lidiar con lo peor de Gotham.

