Así luce Zoë Kravitz como Catwoman en ‘The Batman’

El Gotham que va a presentarnos Matt Reeves en The Batman está repleto de gente famosa. Robert Pattinson domina la función como Bruce Wayne, pero el reparto que le rodea también quita el hipo: está Jeffrey Wright como el comisario Gordon, Andy Serkis como Alfred, Paul Dano como Enigma, Colin Farrell como el Pingüino, John Turturro como el mafioso Carmine Falcone… y Zoë Kravitz como Catwoman. A esta última apenas la hemos podido ver con el uniforme más allá de alguna insinuación en el primer tráiler y de las imágenes que nos llegaron del rodaje, pero en vísperas de la DC Fandome 2021 la entente Warner/DC han querido empezar a satisfacer la curiosidad de sus seguidores.

La DC Fandome 2021 se celebrará, de forma virtual como el año pasado, a partir del próximo 16 de octubre, partiendo con la promesa de mostrar un nuevo tráiler de The Batman en conjunto a los primeros avances jugosos de Black Adam, Aquaman and the Lost Kingdom o The Flash. Para ir amenizando la espera ha sido publicada una nueva imagen del film de Reeves donde por fin podemos ver a Catwoman en todo su esplendor. O, mejor dicho, a Selina Kyle, pues el propio Reeves ya reveló en su momento que el que The Batman fuera “una historia de orígenes” también se aplicaría a los demás habitantes de Gotham.

Esta Selina Kyle, vaya, aún está lejos de convertirse en esa enigmática Catwoman tan capaz de manipular a Bruce Wayne, y el carácter novato está respaldado por un look que, por otro lado, encaja con el aspecto general de la producción, entre lo oscuro y lo urbano. Kravitz carece de un uniforme tan elaborado como el que Anne Hathaway llevó hace ya casi diez años en El caballero oscuro: La leyenda renace, interpretando a su propia Catwoman. En su lugar porta un pasamontañas rojo y una cazadora de cuero, que nos exhorta a olvidarnos de un Batman gótico y comiquero estilo los de Tim Burton o Joel Schumacher, ahondando de hecho en lo que quiso hacer Christopher Nolan.

The Batman tiene previsto estrenarse el 4 de marzo de 2022 luego de un rodaje algo caótico por culpa de las injerencias del coronavirus. Conecte con el público o no, Warner ya ha puesto en marcha un ambicioso plan transmedia a partir del film de Reeves, puesto que se encuentran en desarrollo tanto una serie dedicada a la policía de Gotham como otra con el Pingüino de Colin Farrell, ambas oficiando de precuelas para The Batman. Quién sabe si la Catwoman de Kraviz (a la que vimos hace poco en Big Little Lies y el reboot de Alta fidelidad) no acabará contando también con serie propia.

