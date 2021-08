Un año más, Warner y DC han organizado una cita ineludible para los fans deceítas. Nos referimos a DC FanDome, el encuentro global para fans en el que se darán a conocer novedades sobre los proyectos más esperados de su universo superheroico en pequeña y gran pantalla, así como más detalles sobre juegos y cómics. Habrá noticias de última hora, tráilers y anuncios exclusivos, imágenes nunca vistas, debates interesantísimos y más sorpresas.

Este evento multitudinario arranca el sábado, 16 de octubre, a 19:00h en España (las 10:00h en la costa oeste de EE UU) y podrá disfrutarse de forma gratuita por streaming en DCFanDome.com. Asimismo, quienes quieran también podrán seguir los encuentros que se desarrollarán en el Salón de los Héroes de DC FanDome a través de Twitch, YouTube, Facebook y Twitter.

Además, este encuentro multitudinario también tendrá en cuenta a los más pequeños de la casa y se lanzará DC Kids FanDome el mismo día con una experiencia especial para niños a la que se accede por separado en DCKidsFanDome.com.

Los platos fuertes

En lo que respecta a las próximas películas de DC en llegar a las salas, Warner Bros. Pictures mostrará un nuevo tráiler de The Batman, nuevos contenidos de DC Liga de Supermascotas, un avance de Black Adam, un adelanto de Flash y un primer vistazo entre bambalinas de Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

En lo que al apartado televisivo del estudio se refiere, habrá avances de las nuevas temporadas de Batwoman, The Flash, Superman & Lois y Sweet Tooth, así como un homenaje a Supergirl, que se acerca a su final después de seis temporadas. Legends of Tomorrow de DC celebrará sus 100 episodios y tendremos un adelanto del próximo episodio de Stargirl. HBO Max, por su parte, dará a conocer un avance de la próxima serie Peacemaker y de la miniserie DMZ.

El evento también traerá consigo importantes novedades en el campo de la ficción animada (anunciará la próxima miniserie titulada Aquaman: King of Atlantis y ofrecerá un avance de la tercera temporada de Harley Quinn), los videojuegos (con nuevos datos sobre Gotham Knights) y los tebeos, con la editorial homenajeando el legado de Wonder Woman.

