'Shazam! Fury of the Gods': Asher Angel y Zachary Levi anuncian el fin del rodaje

Como bien sabemos, Warner decidía hacer una especie de borrón y cuenta nueva en el universo cinematográfico de DC tras los batacazos de Escuadrón Suicida y Liga de la Justicia. Pero eso no significa que se haya deshecho de todos los héroes que ya tenía previamente en plantilla.

Wonder Woman, Aquaman o Flash siguen desarrollando películas en solitario mientras que Shazam ve cómo crece su propio mundo en gran pantalla con los próximos estrenos de Black Adam, con Dwayne Johnson, y Shazam! Fury of the Gods, secuela del héroe interpretado por Zachary Levi.

Esta segunda entrega es probablemente uno de los estrenos más esperados del calendario deceíta de Warner tras el éxito de la primera parte, una comedia sin mayores pretensiones que las de divertir y entretener, pero que resultó de lo más acertada.

Además, el héroe interpretado por Asher Angel (cuando es un adolescente) y Zachary Levi (cuando es un señor cachas) y el resto de su familia regresarán en dos años con un fichaje de lujo: el de Helen Mirren, que dará vida a Hespera, hija de Atlas y villana de la historia junto a su hermanísima, Kalypso (Lucy Liu). Por lo pronto, el rodaje en Atlanta ya ha llegado a su fin, tal y como han anunciado los protagonistas en Instagram:

En la foto, vemos a Angel y Levi posando abrazados y sonrientes en el set de rodaje. "Fin del rodaje", anuncia el joven que da vida a la versión adolescente del héroe protagonista.

Más poderes, más fichajes estelares

El director David F. Sandberg vuelve a contar con Levi, Angel o Adam Brody en la secuela sobre el personaje más tronchante de DC, que llegará a los cines el 2 de junio de 2023, pero sube la apuesta con fichajes estelares.

Esta película gira en torno a Billy Batson y sus cinco hermanos adoptivos: Freddy Freeman (Jack Dylan Grazer), Darla Dudley (Faithe Herman), Mary Bromfield (Grace Fulton), Eugene Choi (Ian Chen) y Pedro Peña (Jovan Armand). Billy tenía la habilidad de convertirse en Shazam al pronunciar su nombre en voz alta, pero sus hermanitos también conseguían poderes al final de la primera película, por lo que ahora todos podrán fardar de musculatura.

