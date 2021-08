“¿Qué es una actuación digna de premio?”: Halle Berry no se arrepiente de haber hecho ‘Catwoman’

Es habitual creer que, cuando una estrella gana el Oscar, su carrera ha quedado prácticamente consolidada y solo queda esperar a que lleguen otros grandes papeles con los que incrementar su estatus. Pero no suele ocurrir así, como Halle Berry descubrió al poco de ganar el premio en 2001 por Monster’s Ball. Supuso una victoria histórica al tratarse de la primera mujer negra que obtenía la estatuilla como Mejor actriz, y aún así Berry se encontró a continuación sin saber cómo encauzar su carrera. Lo más cercano que encontró a un éxito inmediato fue Muere otro día, película de James Bond en la que el personaje que interpretaba, Jinx, gustó tanto al público que se llegó a hablar de un spin-off.

Todo quedó en agua de borrajas, y Berry tuvo que empezar a tomar decisiones difíciles. La actriz ha reflexionado sobre ello recientemente en Entertainment Weekly, donde ha sido entrevistada con motivo de Bruised, su debut como directora que luego de proyectarse en el Festival de Toronto se estrena en Netflix este 24 de noviembre. Porque sí, entonces escogió papeles no demasiado lucidos. “Es como, vale, no es una película de la que esté totalmente enamorada, pero esto no es un hobby”, aseguró con pragmatismo. “Es la forma en la que crío a mis hijos. Pero intento mantener ese sentido de la maravilla y la curiosidad. Como mujer negra, no siempre he tenido papeles que me gusten totalmente”.

“Cuando tienes una victoria histórica como esa piensas ‘oh, esto va a cambiar mucho’. Y sí, me cambió, pero no cambió mi lugar en el negocio de la noche a la mañana. Todavía tenía que volver a trabajar, y luchar para salir adelante”, recuerda Berry. Luego de que MGM se negara a invertir 80 millones en un film sobre Jinx protagonizado (y dirigido) por Berry, la actriz acabó participando en Catwoman, considerada comúnmente una de las peores películas de la historia. Pero Berry no se arrepiente de ello: “Fue una de las mayores pagas de mi vida, lo cual no tiene nada de malo”.

“No voy a sentirme como ‘oh, solo puedo hacer cosas dignas de premio’. ¿Qué es una actuación digna de premio?”. Desde luego, su participación en Catwoman sí fue digna de premio, puesto que entonces los Razzie la consideraron la peor actriz del año y Berry protagonizó un gesto histórico al reírse de sí misma y acudir personalmente a recogerlo. El año pasado, Berry ya había racionalizado de esta forma su aparición en el film de Pitof. “Como no pude hacer Jinx pensé ‘esta es una buena oportunidad para que una mujer de color sea una superheroína’. ¿Por qué no intentarlo?”.

