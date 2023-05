A la espera de que seamos testigos del estreno del filme de animación La guerra de los Rohirrim, enmarcado dentro del universo El señor de los anillos, la Inteligencia Artificial se ha adelantado para transformar a hobbits, hombres, elfos y enanos en personajes de Pixar.

El diseñador gráfico Ben Mornin, un apasionado del cine como ya demostrara con otros montajes como los bebés de Harry Potter y The Last of Us, ha vuelto a utilizar midjourney para convertir a los personajes de El señor de los anillos en adorables habitantes de la Tierra Media.

En las imágenes compartidas, Mornin nos muestra una cara muy diferente de la versión cinematográfica de Frodo (Elijah Wood), Sam (Sean Astin), Aragorn (Viggo Mortensen), Pippin (Billy Boyd), Merry (Dominic Monaghan), Gimbli (John Rhys-Davies), Legolas (Orlando Bloom), Boromir (Sean Bean) y Arwen (Liv Tyler).

El nuevo montaje nos traslada directamente a algunos de los últimos títulos de Pixar, como Onward o Luca, cuyos personajes tienen un parecido más que razonable con la nueva versión de los protagonistas de ESDLA.

Las otras versiones animadas de 'El señor de los anillos'

Esta nueva versión nos recuerda a la película animada de El señor de los anillos estrenada en 1978 y dirigida por Ralph Bakshi, en la que ya podíamos ver a los personajes de esta guisa. Aunque menos tiernos. Un filme que proyectó una secuela que nunca vio la luz.

La adaptación animada de la obra de J. R. R. Tolkien logró recaudar con el tiempo hasta 30 millones de dólares de recaudación en todo el mundo. El filme que aquí siempre recordaremos, puesto que España participó junto a EE UU y Reino Unido en su creación.

No sería la única película de animación de esta saga que también contó con los especiales para televisión El hobbit (1977) y El retorno de el rey (1980), ambos creados por la productora Rankin/Bass.

Así mismo, próximamente también podremos disfrutar de la nueva película de animación La guerra de los Rohirrim, producida por Warner Bros. Un título que nos mostrará las localizaciones de Arda de una forma muy diferente a las que estamos acostumbrados, después de que el cineasta de anime japonés Kenji Kamiyama (Ultraman, Star Wars: Visions) se haya sentado en la silla del director.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.