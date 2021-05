Seguimos montando el Cluedo: ‘Puñales por la espalda 2’ ficha a Kathryn Hahn

A su estreno en 2019, Puñales por la espalda convirtió su presupuesto inicial de 40 millones de dólares en algo más de 311 recaudados; un absoluto éxito comercial para Lionsgate que inevitablemente iba a querer ser replicado por la industria. De este modo Netflix se hizo con los derechos de la franquicia a través de un acuerdo que contemplaba dos secuelas, y que en lo referente a la primera empezó de inmediato a buscar intérpretes de lustre que incorporar al elenco. El aspecto más llamativo de la primera Puñales por la espalda fue su reparto de campanillas y Netflix no va a reparar en gastos para mantenerlo, como ya ha demostrado fichando a Dave Bautista, Edward Norton y Janelle Monáe.

The Hollywood Reporter se hace eco ahora de una nueva incorporación: Kathryn Hahn. La actriz ha obtenido múltiples aplausos en los últimos tiempos gracias a Bruja Escarlata y Visión, y en concreto a un número musical que protagonizaba su personaje: Agatha All Along. Como ha ocurrido con Bautista, Norton y Monáe, la compañía de streaming no ha dado detalles sobre su papel, y de momento lo único que se tiene claro en torno al cásting es que el también confirmado Daniel Craig repetirá como el detective Benoit Blanc. Puñales por la espalda 2 vuelve a estar dirigida y escrita por Rian Johnson, quien también se encarga de producir junto a Ram Bergman y su sello T-Street.

La secuela se rodará en Grecia, y al parecer su libreto fue escrito en su práctica totalidad al poco del estreno de la primera Puñales por la espalda. Johnson volvió a echar mano de su amor por las historias de detectives mientras obtenía una nominación al Oscar por el guion de la primera entrega. Un amor del que también dará buena cuenta en Poker Face, serie con Natasha Lyonne auspiciada con Peacock cuya prioridad se desconoce actualmente dentro de su agenda, como también se desconoce la de aquella trilogía de Star Wars que le prometió Disney al poco de que firmara Los últimos Jedi y polarizara al fandom.

Puñales por la espalda 2 aún no tiene fecha de estreno, y es probable que se nos siga haciendo la boca agua con los anuncios del reparto durante unas cuantas semanas más.