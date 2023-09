La secuela de 'L.A. Confidential' que no salió adelante porque un ejecutivo de Netflix se quedó dormido

A su carrera en los Oscar no le quedó otra que ser eclipsada por Titanic, pero igualmente hay un consenso considerable de que L.A. Confidential fue una de las grandes obras maestras de 1997. Curtis Hanson adaptó la novela de James Ellroy rodeándose de un reparto memorable (Guy Pearce, Russell Crowe, Kim Basinger siendo obteniendo premio a Mejor actriz secundaria) cuyo gran secreto sin embargo radicaba en el guion de Brian Helgeland, igualmente galardonado.

Helgeland luego ha hablado con los medios sobre intentonas posteriores de hacer una secuela. L.A. Confidential 2 ya tenía guion y a Ellroy como padrino, así que Helgeland y él intentaron vendérselo a alguna productora. “James Ellroy y yo trabajamos en un proyecto para L.A. Confidential 2 que tendría lugar en la época de Patty Hearst, cuando el Ejército Simbionés de Liberación llegaba a Los Ángeles. Y ahí teníamos a Guy Pearce y Russell Crowe, y a Chadwick Boseman como un joven policía que trabaja para el alcalde. Se lo propusimos a todo el mundo”.

“Fuimos primero a Warner Bros. y nos dijeron ‘no hacemos películas como esta’”. La major había sido la que originalmente produjo L.A. Confidential, pero por lo que sea entonces ya no estaba interesada en una segunda parte que retomara a los personajes y trasladara la trama a los años 70. Así que Helgeland y Ellroy tuvieron que probar suerte en otro lugar. Helgeland acaba de pasar por el Festival de Toronto, y durante una entrevista con Deadline ha explicado que otro de los sitios donde recalaron (y el definitorio para asumir que la película no tenía futuro) fue Netflix. Helgeland y Ellroy se dirigieron a la plataforma con un pitch.

“Ellroy es un artista de la interpretación y era él quien hacía el pitch, un pitch increíble”, explica Helgeland. Y sin embargo, las palabras del novelista no lograron entretener al comité de Netflix. De hecho, durante la presentación uno de los ejecutivos se quedó dormido, de tan indiferente como le estaba dejando la idea de L.A. Confidential 2. “Nuestro ejecutivo de Netflix se durmió en la presentación. Echó una cabezada durante el pitch”, asegura el guionista de Mystic River.

El desplante sirvió para que decidieran rendirse. “Llegué a casa y dije ‘no podemos seguir haciendo esto’”. Así que L.A. Confidential se quedó sin secuela, aun cuando en años posteriores se hayan registrado un par de intentos por continuar la historia. Luca Guadagnino tanteó una precuela, The Big Nowhere, y el propio Ellroy (aunque según él nunca le haya convencido del todo L.A. Confidential) apalabró una serie con CBS. Ninguno de estos proyectos llegó a buen puerto, así que no queda otra que seguir disfrutando de L.A. Confidential como una obra autónoma.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.