Que cuando James Ellroy habla sube el pan es algo que saben de sobra los aficionados a la novela de crimen y misterio. Y algo que los cinéfilos recuerdan cada vez que al escritor estadounidense le da por opinar sobre L.A. Confidential, la película de Curtis Hanson que adaptó una de sus novelas insignia en 1997, con Russell Crowe, Kevin Spacey y Kim Basinger.

Pese a que la cinta fue nominada a nueve Oscar, de los que ganó dos (Mejor guion adaptado y Mejor actriz de reparto para Basinger), Ellroy no le guarda el menor cariño. Algo que ha dejado patente durante su intervención en el Los Angeles Times Festival of Books (vía Variety).

"A la gente le encanta L.A. Confidential. Yo creo que es un truño en su máxima expresión. Creo que Russell Crowe y Kim Basinger son impotentes", afirmó Ellroy. Y remachó: "El director está muerto, así que puedo poner a parir la película". Durante la misma intervención, el escritor también se dignó arremeter contra Raymond Chandler, uno de los escritores insignia del noir, del que dijo que "estaba lleno de mierda".

Esta no es la primera vez en la que James Ellroy manifiesta su escaso amor por L.A. Confidential, película que nunca le ha gustado y durante cuya producción tuvo una relación "problemática" con Hanson. Algo que dejó claro en un artículo sobre el escritor que publicó tras el fallecimiento de este en 2016.

Si bien se refería al cineasta como "mi extraño y talentoso amigo", Ellroy también dejó claro que no identificaba la película con su obra ("Curtis Hanson reorganizó mi mundo y lo pobló con hombres y mujeres menos extremos que los míos") y no escatimó palos al conjunto de su filmografía. "No sientes [sus películas]. Admiras su devoción por el oficio", escribió.

Aun así, las palabras de James Ellroy sobre L.A. Confidential son hasta amables en comparación con las que ha dedicado a otras adaptaciones de sus novelas como Cop. Con la ley o sin ella, filme de 1988 que llevaba al cine la novela Sangre en la luna con James Woods en el papel del sargento Lloyd Hopkins, uno de sus personajes emblemáticos.

