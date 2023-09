Esta fue la razón por la que Scorsese se planteó retirarse del cine

Nos caiga mejor o peor, todos sabemos que Martin Scorsese come, bebe y respira cine. El director de Los asesinos de la luna no es solo uno de los cineastas más insignes del mundo, sino también un devorador compulsivo de películas que confiesa deberle su vida al séptimo arte. ¿Cuál pudo ser la razón, entonces, para que se planteara no volver a acercarse a una cámara?

Dicha razón cabe en dos palabras: "Harvey Weinstein". Según ha confesado Scorsese en una entrevista para GQ, sus tratos con el tiránico jefe de Miramax durante el rodaje de Gangs of New York le hicieron plantearse seriamente su vocación.

Es bien sabido que la producción de la película, el primer título en el que Scorsese trabajó con Leonardo DiCaprio, fue un puro sufrir para el director. Pero, según el propio Marty, dicho tormento llegó más lejos de lo que imaginábamos. "Me di cuenta de que, si me obligaban a hacer películas de esa manera, no podría volver a trabajar", explica.

"Si aquella era la única forma en la que me iban a permitir películas, tendría que dejarlo, porque los resultados no me satisfacían", prosigue Scorsese. "Había momentos extremadamente difíciles, y no podría sobrevivir. Acabaría muriéndome. Y decidí que se había acabado, de verdad".

Alabada por su suntuosa puesta en escena y la interpretación de Daniel Day-Lewis, Gangs of New York fue también el comienzo de la amistad entre Marty y Leonardo DiCaprio, uno de sus actores fetiche. Así pues, Scorsese se lo pensó mejor cuando le ofrecieron dirigir El aviador, de nuevo con Leo como protagonista. El problema era que Weinstein también quería participar en aquella película.

"Yo estaba en contra de eso: hubo una reunión, y me forzaron a aceptar esta postura", señala el director. "Ya me habían hecho el bombo, como dice la gente, y no tenía forma de salirme. Pero el rodaje fue bien, y el montaje también fue bien hasta las últimas semanas. Entonces llegó esa gente e hizo cosas extremadamente desagradables".

Scorsese se refiere a la decisión por parte de Warner y Miramax de recortar el presupuesto de El aviador, algo que le obligó a poner medio millón de dólares de su bolsillo para acabar la película. Así pues, Marty volvió a liarse la manta a la cabeza asegurando que su carrera en el cine se había terminado.

Pero después llegó Infiltrados, y aunque aquella producción no estuvo exenta de disgustos ("Querían que los personajes de Leo y Matt Damon sobrevivieran a la historia para hacer una franquicia") trajo consigo su primer Oscar a Mejor director y ganó a una nueva generación de fans para su cine.

Hoy en día, tras tanto sufrir, Martin Scorsese sigue siendo un director, no solo admirado, sino también querido y respetado por los cinéfilos de todo el mundo. Harvey Weinstein, sin embargo, cumple un total de 38 años de cárcel (23 en Nueva York, 16 en Los Ángeles) por múltiples casos de abusos sexuales. Es posible que esta fábula tenga una moraleja, pero, si es así, mejor que cada uno la saque por su cuenta.

