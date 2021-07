Scarlett Johansson aún no está preparada para despedirse del MCU en ‘Viuda Negra’

Dentro de la continuidad de Marvel, parece bastante definitivo que Natasha Romanoff ha pasado a mejor vida luego de su heroico sacrificio en Vengadores: Endgame. Los responsables de la franquicia quisieron, no obstante, despedirse de ella en condiciones con una suerte de precuela que profundizara en su carácter, y así es como nació Viuda Negra. El film de Cate Shortland se estrena este 9 de julio en salas y Disney+ con acceso premium como puerta de entrada a la (muy postergada por la pandemia) Fase 4 y, mientras sus buenas críticas generan tempranas opciones de Oscar, parece que en esta ocasión sí tendremos que despedirnos de Natasha para siempre.

Aunque no es algo que a Scarlett Johansson le haga especialmente feliz. La actriz ha encarnado a este miembro de los Vengadores desde Iron Man 2, hace más de una década, y la posibilidad de haber abandonado el MCU le parece “definitivamente agridulce”. “Nunca voy a estar preparada para no ser parte de Marvel. Siempre será mi familia. Nunca estaré lista, odio sentir que me estoy perdiendo cosas. ¿Quién sabe? Quizá en algún punto tengamos oportunidad de colaborar de otra forma”. Esta “oportunidad”, por suerte, parece estar en los planes del director creativo de Marvel, Kevin Feige.

Durante la misma entrevista con ET donde defendía el giro del Mandarín en Iron Man 3, el jefazo del MCU insistió en que Viuda Negra no sería la última precuela de la saga, pues mantendrían esta flexibilidad para ir hacia atrás y hacia adelante en la cronología. “Apostar por los nuevos comienzos es algo que caracteriza a Marvel, y Scarlett Johansson es una colaboradora increíble. Ha producido esta película y de hecho fue ella quien trajo a nuestra increíble directora, Cate Shortland, así que estoy deseando seguir trabajando con ella, si tenemos suerte”, declaró.

¿Supondrá Viuda Negra la última vez que veamos a Scarlett Johansson en el Universo de Marvel? Parece que tanto actriz como productor no tienen mucha intención de ello.

