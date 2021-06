‘Viuda Negra’ podría no ser la única precuela del MCU, asegura Kevin Feige

Dentro del canon MCU, Viuda Negra supone una pequeña anomalía. No solo es que se ambiente cronológicamente entre dos películas ya estrenadas (Capitán América: Civil War y Vengadores: Infinity War), sino que además está protagonizada por un personaje al que vimos morir hace relativamente poco, en Vengadores: Endgame. El film de Cate Shortland busca darle algo de justicia a Natasha Romanoff, que siempre ha formado parte de los Vengadores sin nunca pasar a primer plano, ofreciéndose como una atípica precuela con la que conocer más a fondo a la heroína que interpreta Scarlett Johansson. La cuestión es, ¿se quedará en eso, una pequeña anomalía?

Actualmente, la Fase 4 solo parece tener ojos para el futuro, a través de múltiples series destinadas a Disney+ (la última, Loki, también ha “resucitado” a un personaje, pero por otros medios) y películas que nos presenten a nuevos justicieros como Shang-Chi, los Eternos o, esperado reboot mediante, 4 Fantásticos. Sin embargo, el jefe creativo de Marvel Studios Kevin Feige no descarta que en algún momento del calendario volvamos a encontrarnos con una jugada similar a Viuda Negra, en tanto a precuelas que profundicen en el carácter de algún personaje.

“Es cierto que esta película y esta historia son un caso particular para Natasha”, contaba para SlashFilm. “Pero la idea de explorar el pasado, el presente y el futuro del MCU podría involucrar a todos nuestros personajes. Esta historia particular de este reparto en particular es muy personal, muy específica para Natasha”. Con lo de “todos nuestros personajes” parece referirse a que cualquier protagonista es susceptible de toparse con un film previo a la cronología general, que pueda ofrecer respuestas incluso después de que este haya muerto. Esto último es exclusivo de Viuda Negra, pero el carácter de “precuela” no.

Al fin y al cabo, en 2019 se estrenó Capitana Marvel, que nos proponía viajar a los años 90, antes de la formación de los Vengadores, para explorar el origen de Carol Danvers. El personaje de Brie Larson regresará junto a Monica Rambeau (Teyonah Parris) y Kamala Khan (Iman Vellami, que debutará en el MCU con la serie Ms. Marvel) en el film de Nia DaCosta The Marvels, a estrenarse el 11 de noviembre de 2022. En lo que respecta a Viuda Negra, tampoco se tratará de una película en solitario, porque Natasha retomará el contacto con una familia adoptiva donde encontramos a Florence Pugh o a David Harbour.

El nuevo film de Marvel, que ya ha recibido reseñas muy elogiosas, se estrena el próximo 9 de julio, tanto en cines como en Disney+ con coste adicional.

