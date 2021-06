Scarlett Johansson ya tiene próxima película con Disney: 'Tower of Terror'

Aún no se ha estrenado Viuda Negra y Disney ya se ha puesto en marcha con sus próximos proyectos. Pero nada tendrá que ver con el mundo superheroico, que continuará este verano gracias a Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos. Aunque sí con la protagonista de Viuda Negra, Scarlett Johansson, quien protagonizará y también producirá Tower of Terror.

La actriz volverá a unir fuerzas con Walt Disney Pictures en la producción tras hacerlo precisamente por primera vez en Viuda Negra. No obstante, no se trata de la primera vez que Johansson colabora en la producción de un filme. La protagonista de Under the Skin o Lost in Translation tiene desde hace tiempo su propia compañía, These Pictures, con la que se ha encargado de apoyar producciones e intentar relanzar proyectos.

De hecho, entre esos proyectos que manejaba Johansson se encontraba también una película en la que pensaba interpretar a un personaje transgénero, Rub & Tug. Sin embargo, hace unos años y con la polémica suscitada por este hecho, actriz y productora se retiraron finalmente del proyecto al considerar que ese personaje, Dante Tex Gill, debía ser interpretado por una persona trans. Ahora Johansson tiene una oportunidad de oro de resarcirse de aquel proyecto fallido y la ha encontrado en el estudio que ha alumbrado muchas de sus películas. Pero, ¿de qué va Tower of Terror?

Tower of Terror, la icónica atracción de Disney Cinemanía

Siguiendo la estela de 'Jungle Cruise'

Para todos aquellos que hayan estado alguna vez en Disneyland París (o DisneyWorld Orlando), quizá sepan por dónde pueden ir los tiros de esta próxima película que preparan Disney y Scarlett Johansson. Y es que Tower of Terror no es otra cosa que una de las mayores y más escalofriantes atracciones del parque temático del ratón.

Aunque aún no se saben detalles concretos del filme, sí sabemos por la propia atracción que podría tratarse de algo relacionado con el terror. Estamos hablando de una atracción que consiste básicamente en meter a un montón de personas en un gran edificio de 13 pisos que, tras un terrorífico preshow, comienza a descender a una velocidad de vértigo.

De esta manera, Tower of Terror se unirá a otra película que se estrenará este mismo verano dentro de este Universo Cinematográfico de atracciones temáticas, Jungle Cruise. Así pues, a la aventura amazónica de Emily Blunt y Dwayne Johnson se unirá la de Scarlett Johansson en esta atracción que además tiene su origen en la televisión: concretamente, en un capítulo de La zona desconocida llamado así, La torre del terror.