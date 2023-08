San Sebastián 2023 anuncia sus Perlas: Bayona, Glazer, Kaurismäki, Hamaguchi y muchos más

El Festival de San Sebastián ha anunciado las películas que competirán en la selección Perlak, donde se elige el título ganador del Premio del Público del certamen. Es la mayor reunión de grandes autores del cine mundial, pues la sección se nutre de las producciones más celebradas durante la temporada festivalera en citas como Cannes, Berlín, Venecia, Sundance o Toronto.

Así, los nuevos trabajos de cineastas como Aki Kaurismäki, Justine Triet, Jonathan Glazer, Todd Haynes, Christian Petzold, Ryusuke Hamaguchi o Hirokazu Kore-eda, entre otros, se verán en la 71ª edición del certamen, que tendrá lugar en la localidad donostiarra del 22 al 30 de septiembre. Tras clausurar la Mostra de Venecia, J.A. Bayona presentará en Donosti La sociedad de la nieve, su relato del accidente de aviación en Los Andes.

The Zone of Interest, el regreso del británico Jonathan Glazer (Under the Skin) con una película doméstica sobre Auschwitz que ganó el Gran Premio del Festival de Cannes, servirá como título inaugural de la sección Perlak. Por su parte, el francés Ladj Ly (Los miserables) aportará la clausura fuera de concurso con Bâtiment 5 / Les indésirables (Los indeseables).

Estas son todas las películas que formarán la programación de la sección Perlak de la 71ª edición del Festival de San Sebastián:

'The Zone of Interest', de Jonathan Glazer [inauguración]

'Evil Does Not Exist', de Ryusuke Hamaguchi

'Anatomía de una caída', de Justine Triet

'The Promised Land', de Nikolaj Arcel

'Dumb Money (Golpe a Wall Street)', de Craig Gillespie

'Io Capitano', de Matteo Garrone

'Monstruo', de Hirokazu Kore-eda

'Fallen Leaves', de Aki Kaurismäki

'La memoria infinita', de Maite Alberdi

'La sociedad de la nieve', de J.A. Bayona

'May December (Secretos de un escándalo)', de Todd Haynes

'Memory', de Michel Franco

'Past Lives (Vidas pasadas)', de Celine Song

'Perfect Days', de Wim Wenders

'Rosalie', de Stéphanie Di Giusto

'Roter Himmel / Afire (El cielo rojo)', de Christian Petzold

'The New Boy', de Warwick Thornton

'Bâtiment 5 / Les indésirables (Los indeseables)', de Ladj Ly [clausura; fuera de concurso]

El Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián se compone de dos galardones: el premio a la mejor película, dotado con 50.000 euros, y el premio a la mejor película europea, de 20.000 euros, destinados a las distribuidoras de las películas en España.

