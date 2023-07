San Sebastián 2023: las películas españolas más esperadas que se verán en el festival

Ya sabemos las películas españolas que participarán en la 71ª edición del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 22 al 30 de septiembre. Isabel Coixet, Jaione Camborda e Isabel Herguera, tres directoras, serán las representantes de nuestro cine en la competición por la Concha de Oro donde se medirán con otros títulos del cine internacional ya confirmados la semana pasada.

En total son 14 títulos de producción española (nueve largometrajes, un mediometraje, un corto y tres series de televisión) los que podrán verse tanto en la Sección Oficial como en proyecciones especiales o dentro de secciones paralelas.

Isabel Coixet opta por primera vez a la Concha de Oro con Un amor, su adaptación de la novela homónima de Sara Mesa que protagonizan Laia Costa, Hovik Keuchkerian, Hugo Silva, Luis Bermejo, Ingrid García-Jonsson y Francesco Carril.

Rodada en gallego, O corno es la nueva película de la donostiarra Jaione Camborda, directora de Arima (2019). La debutante Janet Novás protagoniza este relato ambientado en una ruta contrabandista de la Galicia rural de los años 70 con Portugal.

Isabel Herguera se ha inspirado en un cuento de ciencia ficción feminista escrito en Bengala en 1905 para su primer largo de animación, El sueño de la sultana, cuya protagonista emprende un viaje iniciático por India en búsqueda de Ladyland, la utópica tierra de las mujeres.

La Sección Oficial también incluye fuera de concurso los siete episodios de La Mesías, la nueva serie de Javier Ambrossi y Javier Calvo, con un elenco encabezado por Macarena García, Lola Dueñas, Carmen Machi, Roger Casamajor o Cecilia Roth.

Otra proyección especial será la de Dispararon al pianista, nueva colaboración animada de Fernando Trueba y Javier Mariscal tras la aclamada Chico & Rita.

Fuera de la Sección Oficial, otras producciones españolas que se verán en San Sebastián son La estrella azul, segundo largo de Javier Macipe, en la sección New Directors; Antier noche de Alberto Martín Menacho, el mediometraje Mamántula de Ion de Sosa, el corto Contadores de Irati Gorostidi y el filme vietnamita con participación española Inside the Yellow Cocoon Shell, de An Pham Thien, en la sección Zabaltegi.

La serie documental Esta ambición desmedida, centrada en la última gira de C. Tangana, así como El otro lado, la nueva sitcom de Berto Romero, se verán en las proyecciones del Velódromo. Por último, la sección Horizontes Latinos acoge coproducciones hispano-latinoamericanas como Blondi, debut en la dirección de la actriz argentina Dolores Fonzi, y El castillo, primer documental en solitario de Martín Benchimol.

