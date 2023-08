Hayao Miyazaki inaugurará el Festival de San Sebastián con su última (y misteriosa) película

Hay quien percibe que los últimos años de Studio Ghibli han estado marcados por los bandazos (sobre todo por la incursión de la factoría en el 3D, con Earwig y la bruja, pero también por el dilema del relevo generacional), y aún así siempre es una gran noticia cuando una nueva producción se acerca. Sobre todo si hablamos de una que firma Hayao Miyazaki, su cineasta más reputado, a quien creíamos retirado desde El viento se levanta. The Boy and the Heron sería su última película.

Y esta vez de verdad. Titulada originalmente ¿Cómo vives? (traducción del japonés), la idea es que esta suponga de verdad la jubilación de Miyazaki: un regalo que ha querido hacerle a su nieto antes de morir según el productor Toshio Suzuki ha contado a los medios. Recientemente sabíamos que el Festival de Toronto iba a acoger el estreno estadounidense de The Boy and the Heron el 7 de septiembre, y ahora acaba de confirmarse dónde tendrá lugar el desembarco europeo. El Festival de San Sebastián es el certamen afortunado.

The Boy and the Heron (pendiente título en español, ¿quizá El niño y la garza?) será el film encargado de inaugurar la 71 edición del Festival de San Sebastián, el viernes 22 de septiembre. Luego de la gala de inauguración, los asistentes verán en primicia y tras los muros del Kursaal la despedida de Miyazaki, que aún no tiene prevista fecha de estreno ni distribución en España (dentro de EE.UU. corre a cuenta de GKIDS y llegaría a finales de año). No es por otra parte la primera vez que la obra de Miyazaki llega a San Sebastián: de hecho es la cuarta película, pero la primera que se estrena dentro de la Sección Oficial.

Antes se proyectaron El viaje de Chihiro y Ponyo en el acantilado en el Velódromo, y justo la anterior película de Miyazaki, la mencionada El viento se levanta, se vio en Perlas. Asimismo, otros títulos de Ghibli han llegado puntualmente al certamen, tales como El cuento de la princesa Kaguya o La tortuga roja. Su paso por San Sebastián servirá por otro lado para ir esclareciendo el misterio en torno a The Boy and the Heron, que en principio se basa en una novela de Yoshino Genzaburro pero de la que también se dice que es una historia original.

El misterio viene sobre todo porque Suzuki ha querido probar con ella una novedosa estrategia de promoción, consistente en no hacer promoción alguna. De The Boy and the Heron hemos visto unas cuantas imágenes y se ha leído alguna crítica procedente de Japón, pero no se ha publicado ningún tráiler y la sinopsis es muy escueta: nos presenta a un niño, Mahito, que pierde a su madre en los bombardeos de Japón y debe irse a vivir con su tía. En su nuevo hogar interactuará con una garza parlante que al parecer sabe cómo llevarle de vuelta con su madre.

