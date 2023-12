Todas las canciones que suenan en 'Saltburn', de Arcade Fire y The Killers a Sophie Ellis-Bextor

La mayor parte de Saltburn transcurre durante el verano de 2007, y su directora Emerald Fennell ha apostado por una ambientación sonora bien nutrida de canciones y éxitos musicales de la época que, como ocurría con la banda sonora de su ópera prima Una joven prometedora (2020), tienen asegurado quedarse resonando en tu cabeza mucho tiempo después de haber visto la película.

Antes de que la acción se traslade a la finca palaciega de Saltburn, en la campiña de Inglaterra, la historia de Oliver (Barry Keoghan) y Felix (Jacob Elordi) comienza en Oxford al comienzo del curso de 2006. Allí será donde el primero desarrollará una incontrolable atracción hacia su adinerado compañero de clase, que culminará con la invitación de este al final del curso para pasar el verano en su palacio, junto a su excéntrica familia.

Zadok the Priest, el himno compuesto por Georg Friedrich Händel para la coronación del rey Jorge II en 1727, es la composición solmene que abre la película de Fennell. A partir de ahí, la música instrumental que se escuchará en la banda sonora de Saltburn es de Anthony Willis, compositor que ya colaboró con la directora en Una joven prometedora, y cuyos cortes puedes escuchar en Spotify.

Las canciones de 'Saltburn'

Además de la música original compuesta por Willis para la película, en Saltburn destaca la aparición continua de numerosos temazos pop-rock de finales de los primeros 2000.

Desde No Cars Go de Arcade Fire a This Modern Love de Bloc Party, pasando por una exultante secuencia veraniega montada al son de Time to Pretend de MGMT, la incómoda interpretación al karaoke de Rent de los Pet Shop Boys, el momento en el que los protagonistas cantan en el coche Mr. Brightside de The Killers o, por supuesto, ese inolvidable baile final con Murder on the Dancefloor de Sophie Ellis-Bextor.

Esta es la lista de canciones que suenan en Saltburn:

'Have a Cheeky Christmas', de The Cheeky Girls

'No Cars Go', de Arcade Fire

'Sound Of The Underground', de Girls Aloud

'Destroy Everything You Touch', de Ladytron

'Hang Me Up to Dry', de Cold War Kids

'This Modern Love', de Bloc Party

'Satisfaction', de Benny Benassi & The Biz

'Time to Pretend', de MGMT

'You're Gorgeous', de Babybird

'Low', de Flo Rida feat T-Pain

'Rent', de Pet Shop Boys

'Mr. Brightside', de The Killers

'Perfect (Exceeder)', de Mason & Princess Superstar

'Loneliness', de Tomcraft

'Murder on the Dancefloor', de Sophie Ellis-Bextor

